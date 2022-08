Dos nuevas actualizaciones de WhatsApp permiten salirse de los grupos en silencio y bloquear las capturas de pantalla

Para satisfacer a los millones de usuarios con respecto a la protección y actualización de medidas de seguridad, WhatsApp recientemente dio a conocer que ya está disponible su última renovación de sistema que permitirán poder salirse de los grupos de chats de manera silenciosa, no permitir el capture de pantalla de sus ventanas de conversaciones y decidir quién puede y quién no, ver los estados en línea.

“Seguiremos creando nuevas formas de proteger tus mensajes, y mantenerlos tan privados y seguros como las conversaciones cara a cara”, confirmó la implementación mediante una publicación en su cuenta de Facebook, el CEO Mark Zuckerberg.

Salirse de los grupos en silencio

Sin dudas, esta característica era la más criticada en el mundo del WhatsApp. Con la llegada de la lamentable pandemia por Covid-19, los grupos de chats tomaron un protagonismo ascendente que fue de gran ayuda para que el aislamiento social obligatorio impuesto como medida sanitaria no fuera tan cruel y se permitiera de esta manera el contacto entre familiares y amigos.

En la actualidad en el ámbito escolar y laboral es de gran ayuda, sin embargo, muchos son los que no quieren participar en dichos grupos por distintos problemas y diferencias con posibles integrantes, el tema es que, al no poder salirse en secreto, no quedaba otra opción que permanecer de manera obligatoria.

Ahora con la actualización reciente este tema expira, ya que los miembros del grupo no serán notificados cuando alguien abandona el chat grupal. Identificado como “modo sigiloso”, sólo los administradores del grupo sabrán si alguien salió.

Bloqueos de capture de pantalla

Era otra de las disconformidades de la aplicación, ya que muchos aseguran que una determinada conversación que se supone es privada, con un solo capture de pantalla sin previo consentimiento perdía todo tipo de privacidad y respeto. Por ello, Meta agrega el bloqueo de capture de pantalla de mensajes temporales para garantizar más seguridad y devolver esa confianza que millones de usuarios habían perdido.

“Creemos que WhatsApp es el lugar más seguro para tener una conversación privada. Ningún otro servicio de mensajería de esta escala proporciona este nivel de seguridad para mensajes, mensajes de voz, videollamadas y respaldos de chat de sus usuarios”, asegura Ami Vora, jefe de producto de Meta.

Estas nuevas funciones ya rigen en el Reino Unido y de manera gradual y en tan sólo pocas semanas se espera que todo el mundo pueda disfrutar de las particulares medidas de seguridad virtual.