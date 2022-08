Joven se niega a recibir millonaria herencia de 4 mil millones de dólares: “No quiero ser tan rica”

La historia de Marlene Engelhorn, una joven de 29 años, ha sido replicada en las últimas semanas en varios medios internacionales luego que se negara a recibir una herencia de 4 mil millones de dólares, explicando sus razones.

Según consigna La Vanguardia, la mujer es nieta de Friedrich Engelhorn, fundador de la empresa química BASF.

Acorde al citado medio, la joven renunció al 90% del monto de la herencia, afirmando que no quiere ser “tan rica”.

En ese sentido, detalló en entrevistas que “no debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo”.

“No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”, afirmó.

Al respecto, la joven es una de las impulsoras del movimiento “Tax Me Now”, el cual busca que millonarios herederos renuncian a ellas en pro de una mayor tasa impositiva para los ricos.

“Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, afirmó en conversación con BBC.

“Hemos llegado al final del camino cuando otras 250 millones de personas se verán empujadas a la pobreza extrema este año”, agregó.

De acuerdo a lo consignado por Radio Bío Bío, Engelhorn señaló en otras ocasiones que no tiene interés en estar toda su vida administrado el dinero de su familia.

“Gestionar ese patrimonio conlleva mucho tiempo. No es ese mi proyecto de vida. No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica”, expresó.