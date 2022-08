Chofer crea grupo de WhatsApp para avisarles a sus pasajeros por dónde va y así no pierdan la micro

Un chofer de micro se convirtió en viral en Argentina, luego que un usuario de Twitter revelara que el hombre creó un grupo de WhatsApp en donde le avisa a sus pasajeros por donde va, para que así no pierdan el transporte.

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavás en la parada como un pe...”, señaló en el mencionado tuiteo el usuario @julyrossi20.

En la publicación compartió además audios del conductor a través del grupo de WhatsApp. “Chicos, vamos, estamos llegando a 9 de Julio. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando vean el colectivo se van a dar cuenta”, indicó en uno ellos.

El mencionado chofer, identificado como Miguel Cantero, relató a Infobae que “la idea surgió porque una mañana, a dos señoras casi les roban mientras esperaban el colectivo en una de las paradas y cuando me lo contaron les pedí el teléfono para avisarles, antes de iniciar el recorrido, que estaba saliendo así podían calculara el tiempo y no tenían que esperar”.

Y poco a poco algunos pasajeros habituales se fueron enterando de este hecho, siendo en la actualidad 77 las personas que se encuentran en el mencionado grupo.

Al respecto, el conductor afirmó que “activo la ubicación en tiempo real cuando pongo la unidad en marcha y ellos saben por dónde voy, pero siempre les pido que estén atentos y que los que ya subieron vayan avisando por dónde pasé, en caso de que falle la app de la ubicación, así ninguno llega tarde al trabajo”.

Sobre cómo se le ocurrió la creación del grupo, señaló que “fue ese en que estaban por asaltar a las dos señoras en Lanús y, gracias a Dios, llegué justo. Los delincuentes se fueron sin sacarles nada, pero me quedé pensando qué podía hacer para que las personas no estén tanto tiempo esperando por la unidad, sobre todo antes del amanecer. Y me acordé de los grupos de trabajo con mis compañeros en los que nos alertamos sobre desvíos de calle y pensé en hacerlo primero con esas dos mujeres, luego se unió otro más, y en unas semanas se convirtió en lo que es hoy”.

Cantero aseguró además que se encuentra sorprendido por la viralización de su historia. “Además de por un tema de seguridad, saber el tiempo real en que llega el colectivo colabora con que nadie llegue tarde a su trabajo y pierda el presentismo o, en el peor de los casos, su trabajo por la demora. El tiempo vale oro y hay que respetarlo”, expresó.

Por último, respondió a algunos usuarios que criticaron que enviara audios de WhatsApp en el grupo, considerando que es conductor de la micro.

En ese sentido, aseguró que ·”en ese momento yo no estaba al volante”. “Esos audios los envié un día franco, cuando hice un trámite de mi registro y era un pasajero más del colectivo. No crean que ando avisando de esa manera, porque no puedo hacerlo. Sí aviso por un audio a las 05:45 que inicio el recorrido y desde ahí, va la app en tiempo real”, remató.