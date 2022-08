Vendedor ambulante se titula de abogado a los 51 años: “Nunca hay que bajar los brazos”

La historia de Carlos Correa, un vendedor ambulante que reside en la localidad argentina de Rosario de la Frontera, se volvió viral luego que se diera a conocer que se tituló de abogado a los 51 años.

Su emotiva historia apareció en TN, en donde se indicó que el hombre debió dejar sus estudios en el 2000, luego que no pudiera encontrar trabajo. Ante esto, se fue a Salta a ayudar a su padre en un negocio. Tras esto, nacieron sus dos hijos y no pudo continuar con la carrera.

Años después, se divorció y sus hijos de 9 y 11 años se quedaron a vivir con él. Mientras tanto, el negocio de su padre cerró y comenzó a trabajar como vendedor ambulante.

" A mis hijos les enseño que para triunfar en la vida hay que trabajar y estudiar”

“Nunca hay que bajar los brazos. Soy creyente y se que Dios me ayudó muchísimo. Por supuesto yo hice mi parte y me esforcé un montón y estoy muy orgulloso de eso. A mis hijos les enseño que para triunfar en la vida hay que trabajar y estudiar”, relató Carlos al citado medio.

Correa señaló que su situación económica no es buena, que a su casa debe hacerle varios arreglos y que incluso no tiene refrigerador.

Pese a todo esto, se levantaba a estudiar todos los días a las 04:30 horas utilizando el computador que le prestó un amigo. Dos horas después despertaban sus hijos, a los que va a dejar al colegio y luego parte a trabajar. De igual manera, indicó que ingresaba a las clases virtuales a través de un celular, hasta que le facilitó un cercano el mencionado computador.

“Le tengo que dar un gracias enorme a mi amigo porque la computadora que me dio me ayudó muchísimo en el estudio. En el último examen me saqué un 5, no es una muy buena nota, pero me alcanzó para recibirme con un promedio de 6″, manifestó.

Finalmente, afirmó que “el título ahora me va a servir para ponerlo en el currículum y poder conseguir un trabajo en blanco. Por suerte a mis hijos no les falta nada”.