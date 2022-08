El sueño que cumplirás en la Comic Con Ecuador: una foto con Christopher Lloyd y el Delorean

Todo está listo para la Comic Con Ecuador, uno de los eventos más esperados del año que se desarrollará este 12, 13 y 14 de agosto en Guayaquil.

Christopher Lloyd, reconocido como el Doc Emmett Brown en la trilogía de Back to the Future; Itziar Ituño, conocida principalmente por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en la serie La casa de papel; y Ross Marquand, de The Walking Dead y varios proyectos de Marvel, serán la atracción principal del evento.

Junto con artistas, escultores, cosplayers, entre otros invitados, estarán en la Comic Con Ecuador conociendo a los fans y brindando autógrafos.

CHRISTOPHER LLOYD

El actor estadounidense ha aparecido en muchas producciones teatrales y películas desde la década de 1960. Entre sus trabajos destacados, ha interpretado a Doc Emmett Brown en la trilogía de Back to the Future, a Fester Addams en The Addams Family y Addams Family Values, y al Juez Doom en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?

ITZIAR ITUÑO

Actriz y cantante española, conocida principalmente por interpretar a la inspectora Raquel Murillo en la serie La casa de papel e Intimidad en Netflix y también por su papel de Nekane Beitia en Goenkale.

ROSS MARQUAND

El actor estadounidense ha interpretado a Aaron en la serie de televisión The Walking Dead desde 2015, Red Skull y Ultron en varios proyectos relacionados con MARVEL , y ha prestado su voz a numerosos personajes en la serie de televisión en streaming, como Invincible (2021).