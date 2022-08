La alarmante razón por la que NO debes pisar una cucaracha

Las cucarachas, probablemente una de las criaturas más odiadas en el planeta y sin duda una de las más presentes, ya sea en tu hogar o en el trabajo, parece no haber un ambiente hostil para ellas, por lo que muchos optan por matarlas en cuanto las ven, pero hay una razón muy particular por la cual no deberías pisar a una cucaracha, te contamos cual es.

Darle con una revista, un periódico o hasta pisarla es la primera reacción que tienen millones de personas alrededor del mundo, mientras que otro enorme grupo de personas prefieren correr despavoridos. Si eres parte de los que atacan a las cucarachas, hay un par de datos que de seguro te harán pensar dos veces antes de pisarla para deshacerte de ellas.

La increíble durabilidad de las cucarachas, razón para no pisarlas en cuanto las ves

Recientemente el entomólogo y experto en control de plagas Ryan Smith dio una interesante entrevista al medio ABC, donde explicó que “Gracias a su fuerte exoesqueleto, pueden soportar una gran fuerza. Dicho exoesqueleto también es flexible, lo que les permite cambiar fácilmente su energía a las patas para correr”.

“Son insectos con una adaptabilidad extrema” concluyó Smith, quien además aclaró que las cucarachas pueden soportar hasta 900 veces su peso corporal, por lo que una simple pisada muchas veces no las matará e inclusive las lesiones graves acabarán sanando en unos días.

No solo es su gran durabilidad, sino que, en caso de no poder destruir su exoesqueleto, las cucarachas siguen el instinto de hacerse las muertas para luego huir, así que eventualmente comenzarán a moverse de nuevo en donde sea que las hayas echado pensando que estaban muertas con una simple pisada humana.

Si crees que pisar cucarachas es efectivo, podrías estar trayendo más problemas de salubridad

El conflicto con pisar a dichos insectos no solo recae en el hecho de poderlas matar o no, sino que, además, según informa la OMS, puede ser un riesgo para la salud, pues aplastar una cucaracha puede liberar todo tipo de bacterias en el ambiente.

La liberación de estas bacterias puede causar asma y alergias si son inhaladas, mientras que, la salmonella, estafilococos y estreptococos son algunas de las enfermedades que pueden causar. En caso de tener cucarachas en tu casa, lo primero que debes hacer siempre es llamar a un especialista en exterminación.