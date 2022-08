Lo que debes desayunar para acelerar tu metabolismo y perder peso

Tener un metabolismo trabajando de manera correcta es una parte importante de la salud general en cualquier momento de nuestra vida. El cuerpo necesita convertir la comida en energía y para esto, necesita un metabolismo acelerado y funcionando bien.

Con esto en mente, ¿cómo podemos acelerar nuestro metabolismo con nuestra dieta a medida que envejecemos?

Potencia la mañana con proteínas

Uno de los nutrientes más cruciales para la salud metabólica y la pérdida de peso sostenible es también uno de los más difíciles de obtener durante el día. Pero si puede aumentar su consumo de proteína, especialmente en el desayuno, hará una diferencia significativa en su salud general.

“La proteína te ayuda a llenarte más rápido y permanecer lleno por más tiempo porque, en comparación con los carbohidratos y las grasas, tarda más en descomponerse. Si bien el efecto térmico de los alimentos no quema toneladas de calorías, sí quema algunas, y las proteínas aceleran ese Sistema de quema de calorías Considere comenzar su día con proteínas en el desayuno como huevos, yogur griego, queso, salchichas de res magras o proteína en polvo en un batido y apunte a 25 a 30 gramos de proteína “, dice Amy Goodson, autora de The Sports Nutrition Playbook, al portal Eat This, Not That.

Come huevo por la manaña

Hablando de proteína, incorporar huevos en tu desayuno puede ser una gran fuente de este nutriente, así como un puñado de otros nutrientes saludables para el metabolismo.

Ten un desayuno nutritivo y sin prisa

Encontrar el tiempo y la energía para desayunar puede ser un desafío. También es común que muchas personas tomen una taza de café en lugar del desayuno si no sienten tanta hambre. Desafortunadamente, Goodson advierte que este hábito podría tener un impacto negativo en la salud y el metabolismo.

“Si bien muchas personas piensan que saltarse el desayuno es mejor para el metabolismo, nada podría estar más lejos de la verdad”, dice Goodson. “Piensa en un fuego. Para que comience a arder, tienes que encenderlo. Luego agregas pequeñas cantidades de leña cada dos horas para mantenerlo ardiendo. ¡Lo mismo ocurre con tu metabolismo! por la mañana con carbohidratos y proteínas con alto contenido de fibra, luego agregue pequeñas cantidades de alimentos (piense en comidas pequeñas y refrigerios durante todo el día) para mantenerlo encendido durante todo el día”.