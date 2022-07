Joven se burla de su nuevo trabajo en video en TikTok y se vuelve viral tras ser despedida

Una joven que se burló de su nuevo trabajo a través de un video en TikTok, en donde comparó la capacitación que le hacían con un “culto”, se convirtió en viral luego que fuera despedida del lugar. Esto luego que el registro se viralizara en redes sociales, logrando más de 1,9 millones de reproducciones.

Según consigna Milenio, la usuaria mostró en el registro la capacitación que le estaban haciendo en el lugar. “Por fin conseguí trabajo, espero adaptarme y que todo salga bien”, aparece escrito en el video.

Después, sale en el registro escrito lo siguiente: “la capacitación”, en donde se ve un singular hecho que sucede en el lugar. “En que culto caí”, señaló en la descripción del video.

Un segundo registro

En un nuevo video, la joven confesó que había sido despedida de su trabajo luego del primer registro que subió.

“Alguien sabe de un trabajo, porque me acaban de echar. Yo no creí que fuera tan grave, pero era un lugar bueno. Me gustaba el trabajo. Por andar tirándole a la influencer (...) No tengo plata”, manifestó.