“Paracetamol para mis ojos”: Receta médica se hizo viral por garrafal falta de ortografía

Es sabido que los médicos escriben sus recetas de una manera muy particular, no entendiéndose absolutamente nada de lo que prescribieron y a veces ni siquiera las indicaciones para el paciente. En Argentina, se volvió un exitoso viral el escrito de un doctor, pero no por su letra, sino que por una particular falta de ortografía.

Quien compartió el hecho fue el usuario @Farmaenfurecida , el farmacéutico acostumbrado a descifrar recetas médicas, esta vez quiso revelar la falta de ortografía garrafal.

En la foto se ve el error del médico que había solicitado un “paracetamol 1gr”. Sin embargo, la falta de ortografía la comete en la parte de la aclaración que hace en la receta. “El paracetamol me lo voy a tomar yo para los ojos”, expresó el usuario.

En vez de escribir “envase grande” el doctor escribió “en base grande”.