Mujer murió tras caer más de 45 metros desde una montaña: Buscaba una piscina viral de TikTok

Una mujer murió tras caer más de 45 metros de altura desde la montaña más alta de Gales, mientras buscaba una “piscina secreta” que se ha hecho viral en redes sociales.

Según recoge Mirror, se trató de Victoria Luck, profesora y madre de dos hijos quien desapareció tras perderse en búsqueda de la denominada “Piscina Infinita de Snowdonia”.

“Piscina Infinita de Snowdonia” (Foto: Daily Post Wales)

Luck -de 47 años- junto a su pareja, Matthew Radnor, habían estado buscando el lugar luego de haberlo visto en TikTok, sin embargo, hubo un momento en que la pareja se separó hasta que la pareja de la profesora la escuchó gritar.

Fue ahí que se descubrió que la mujer había caído alrededor de 45 metros por un sendero no habilitado.

“No había caminos establecidos en el área, y esta no era una ruta conocida para descender de Crib Goch. El Sr. Radnor confirmó que no tenían un mapa y que no estaban usando ninguna aplicación en sus teléfonos móviles como ayuda para la navegación”, menciona la investigación.