Will Smith tiene su doble en Lima: actúa en calles de Gamarra y llegó a la TV

Will Smith y su doble El joven venezolano se considera el doble de Will Smith y algunos de sus videos ya son virales.

De una esquina de Gamarra a los estudios de televisión. Ya América y ATV lo han tenido en algunos espacios. Yhasual Ávila llegó de Venezuela donde era policía y en Perú ha desempeñado múltiples oficios. Sin embargo, el espejo nunca le mintió: su parecido con Will Smith es incuestionable.

Ávila perdió la vergüenza y se instaló en uno de los cruces del emporio comercial de Gamarra. Sabía que tenía que sacarle provecho a su parecido físico que complementó aprendiendo los gestos exactos del actor norteamericano. Así fue ganando el afecto de los comerciantes, sus paisanos y los visitantes del emporio. Se volvió viral a partir de un video que le hicieron.

La Banda del Chino lo entrevistó y también apareció en JB en ATV. En este último programa tuvo una participación artística muy importante en el plato fuerte de la producción junto a Dayanita. Estuvo en el famoso e hilarante casting que hacen sábado a sábado en el espacio que conduce Jorge Benavides.

Doble “oficial” de Will Smith

La biografía de Ávila en sus redes lo denomina como el doble “oficial” de Will Smith. No obstante, el actor norteamericano no se ha pronunciado sobre el trabajo de imitación que hace el venezolano. Un espaldarazo de Smith sería un impulso más para este migrante.

En JB, Ávila actúo al lado de Dayanita y también lo entrevistó Panamericana. “Vamos a bajar el pollo con la coreografía que hice con mi primo Carlton”, dice Ávila al periodista del canal 5. Además del personaje del Príncipe del Rap, también se caracteriza como J, el personaje que hizo Will Smith en Hombres de Negro.

“Estoy muy agradecido con el pueblo peruano. Mi sueño es conocer a Will Smith y hacer un homenaje a la historia del Príncipe del Rap”, contó. La inversión en el vestuario la ha hecho el propio venezolano con los ingresos de sus otras labores.