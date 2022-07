¡Quedó grabado! Un hombre avienta de un puente a un repartidor

Pudo ser un crimen y todo por un momento de rabia muy mal manejado. Se conoció a través de redes sociales que una discusión entre dos hombres sobre un puente del municipio Cuautitlán Izcalli, en el estado de México, generó que uno de los involucrados aventara a su oponente al abismo.

No conforme con semejante acción, el sujeto escapó del lugar sin importarle la condición del otro. Afortunadamente, el momento fue captado por testigos que se encontraban cerca del sitio del pleito, y eso ayudó a las autoridades a iniciar las investigaciones correspondientes ya que se trata de un delito de tipo penal.

Reseñó Publimetro que la Fiscalía de Edomex comenzó a indagar sobre el acontecimiento y, más tarde, informó que el hecho ocurrió aparentemente el pasado miércoles 13 de julio, en la colonia Ampliación Ejidal San Isidro, Cuautitlán Izcalli.

“Los agentes investigadores establecieron contacto con la Guardia Nacional (GN), así como con la policía municipal, Protección Civil y personal de los servicios de emergencia que atienden en las casetas de peaje de Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, del circuito exterior mexiquense, sin tener reporte de que alguna persona haya resultado lesionada en el transcurso de los últimos días”, precisó un comunicado de la dependencia.

¿Qué pasó con la víctima?

Tras conocerse el video muchos se preguntaron qué había pasado con la víctima, pues nada se sabía. De hecho, autoridades de la zona hicieron recorridos por diversos hospitales cercanos para saber si había algún registro de una persona lesionad pero no encontraron a nadie.

La fiscalía también consultó con el Servicio Médico Forense temiendo que de ese suceso, el hombre hubiese fallecido bajo el puente de la colonia Ampliación Ejidal San Isidro.

Horas más tarde se conoció que el repartidor logró sobrevivir luego de ser aventado. Es posible que el casco protector que llevaba puesto haya evitado una lesión de gravedad. Sin embargo, el trabajador resultó con una fractura en una de sus piernas, por lo que deberá estar de reposo médico al tiempo que adelantan las denuncias.

#Investigación #CuautitlánIzcalli. #FiscalíaEdoméx localizó a Guillermo G.Z., de 26 años de edad, quien resultó lesionado el pasado 13 de julio tras ser arrojado de un puente ubicado en la colonia Ampliación Ejidal San Isidro; el hecho fue registrado en un video. (1/2) pic.twitter.com/bozoJkhoOu — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) July 22, 2022

“La FGJ llevó a cabo diversas actuaciones que permitirán establecer que luego del hecho, el afectado Guillermo G.Z. fue trasladado a bordo de una ambulancia al Hospital de Alta Especialidad de Lomas Verdes en el municipio de Naucalpan”, precisó el medio citando la tarjeta informativa de la Fiscalía.

Se hizo viral

La noticia, que fue difundida por televisión y redes sociales, generó todo tipo de reacciones. Muchos a favor del sujeto que aventó al repartidor, pero otros completamente indignados por el nivel de violencia empleado.

“Hay que tener tantito criterio y ver qué el repartidor fue el primero en agredir, no estoy a favor de la violencia porque a mi cuándo me tocan me pongo bien pero bien loco, por eso prefiero evitarme de ese tipo de problemas aunque me vea como cobarde, ojalá y esté bien el muchacho, pero siempre es mejor hablar las cosas antes”, opinó Crystopher Mejía al ver el reporte de Excélsior. “Y se fue bien tranquis… ese ojalá sea apresado y pague caro por esto, ¿qué pasó con el repartidor?, preguntó Moisés Hernández.

Auro Gámez dijo: “En el Estado de México están todos tan endemoniados”. Otro usuario, José Belén, destacó: “El motociclista sacó algo de su bolsillo... y se ve que ataca al conductor, yo creo que no midió las consecuencias, trató de someter al motociclista y terminó por aventarlo”.

