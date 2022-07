Captaron a esta exactriz de Televisa comprando ropa de segunda mano en Estados Unidos

Allisson Lozz es recordada por protagonizar dos telenovelas tan entrañables y cautivadoras como lo fueron Al diablo con los guapos y En nombre del amor. A más de una década del estreno de estas telenovelas, los espectadores siguen pendientes de la actriz, quien en 2009 se retiró de la actuación para dedicarse a su familia y a vivir fuera del mundo del espectáculo.

Allisson Lozz captada en tienda de ropa de segunda mano en Estados Unidos

Ahora, la actriz de 29 años se volvió viral al ser captada de compras en una tienda de segunda mano en Estados Unidos. Las imágenes fueron grabadas por una fan que también se encontraba en el recinto.

La información fue publicada por TV Notas, citando al programa Vivalavi quien compartió un clip con esta noticia.

Allisson, hoy de 29 años y madre de dos niñas, en múltiples ocasiones ha dejado claro que su vida en el mundo de la actuación forma parte de su pasado, no de su presente. De hecho, en su bio de Twitter se refiere a sí misma como “ex actriz”.

“Les digo con todo cariño, si me ves en la calle no me pidas una foto. Yo no quiero volver a ser artista, es de lo peor que me ha pasado en mi vida y no quiero volver a serlo”, dijo Lozz en una pasada entrevista, citada ahora por el diario Milenio.

“Cuando estamos en pleno evento y se acercan a querer una foto y a querer platicar de mi vida pasada y todavía me dicen: ‘Yo te sigo en tus redes sociales’. Entonces es como que ‘ok, si me sigues sabes que me lastima, sabes que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando y todavía si te digo me tomo la foto al final porque estoy poniendo atención al programa te enojas’. Entonces eso no está bien. De hecho, me mandaron una cartita que decía que me debo a los fans, me debo a la gente que me admiraba antes. Y se enojaron tanto porque yo no me quise tomar una foto porque estábamos en pleno programa”, agregó.

En un post de Instagram, enfatizó que su vida actual es lo más importante para ella, su rol de mamá, por lo que acepta tampoco que le pidan fotografías en la calle.

“Es difícil tener que dejar de jugar con mis niñas solo porque alguien quiere una foto conmigo ... y se convierte en algo más difícil cuando algunos me lo exigen como si yo se los debiera, la fama es algo que nunca disfruté y es muy diferente al reconocimiento”, enfatizó la joven, que ahora trabaja en una reconocida empresa de cosméticos.

