Los signos del zodiaco que sentirán paz: Así lo refleja el tarot este jueves 21 de julio

Tu lectura de tarot de una carta para todos los signos del zodiaco está aquí para este jueves 21 de julio de 2022, con una predicción que invita al lograr la paz que cada uno desea tener en su vida, pero lo más importante es cómo mantenerla durante estos días.

Signos del zodiaco que sentirán paz: Así lo refleja el tarot este jueves 21 de julio

Aries

Carta del Tarot: Sota de Copas, invertida

Toma las cosas al pie de la letra, Aries.

Cuando obtienes la carta del tarot Sota de Copas, se puede recibir un mensaje, pero será información inoportuna o antigua que ya no es precisa o necesaria saber. Verifique los hechos cuando sienta que algo necesita aclaración y practique esta semana.

Tauro

Carta del Tarot: Cuatro de Bastos, invertida

La vida no siempre es fácil, Tauro. Por lo tanto, cuando encuentre algunos inconvenientes, trampas o baches en el camino, recuerde que es normal para el curso en el que se encuentra en este momento. Verá que las cosas funcionan por sí solas al final de la semana, y todos esos cabos sueltos se atarán muy bien según sea necesario.

Géminis

Carta del Tarot: Rueda de la Fortuna

Considérate afortunado y bendecido, Géminis. Algo que no esperabas te lleva de abajo hacia arriba en tu A-Game. Es posible que obtenga una bonificación, un aumento o la noticia de que las figuras de autoridad lo ven de manera positiva. ¡Pase lo que pase, será bueno!

Cáncer

Carta del Tarot: Diez de Pentáculos, invertida

No todo lo que quieres está destinado a ser, Cáncer. Entonces, si la desilusión golpea esta semana, no es que no hayas hecho tu mejor esfuerzo o que las estrellas no estén alineadas a tu favor. Ver lo bueno en la adversidad. Este contratiempo fácilmente podría ser que tu vida se dirige en una nueva dirección y no estabas destinado a tener esto en ese momento o ahora.

Leo

Carta del Tarot: Tres de Copas, al revés

Es hora de dejar viejas esperanzas, sueños y visiones del pasado. Has superado algunas cosas que pensabas que te gustaría hacer. No vas a llegar a esas manualidades o esos DIYs que tenías planeados. Tal vez no necesites los elementos que recogiste hace años, pero que aún pensabas que eventualmente completarías. Ha llegado el momento de empaquetarlos y donarlos. Alguien más lo agradecerá y a ti te encantará depurar lo que ya no te sirve.

Virgo

Carta del Tarot: Caballero de Pentáculos

¿Es necesario ser mezquino, Virgo? Sabes que la gente presiona los botones por razones que nunca se pueden entender. Así que no camines directamente hacia esta trampa que busca atraerte hacia un problema que no necesitas. Eres mejor que eso, y has visto que esto suceda antes. Deja que esta persona encuentre a alguien más con quien entrenar, siempre y cuando no seas tú.

Libra

Carta del Tarot: Tres de Bastos, al revés

La energía creativa está comenzando a decaer y puede ser difícil comenzar algo nuevo en este momento. Entonces, tendrás que decir tu paz y decir que no estás listo. Puede ser difícil para los demás escuchar, y aún más difícil para ti decirlo, pero Libra, ciertas cosas deben hacerse por ti y también por el bien de la honestidad.

Escorpio

Carta del Tarot: Seis de Copas, al revés

Ser adulto es muy difícil, y aunque prefieras cubrirte la cabeza con la manta y llamar para salir del trabajo o cancelar la presentación del día, es tu momento de ser responsable. Más tarde, puedes divertirte o pasarle las cosas a otra persona para que las haga. Por ahora, Escorpio, aparecer es un poderoso mensaje para el mundo de que, pase lo que pase, eres fuerte y estás aquí para ser quien debes ser.

Sagitario

Carta del Tarot: El Loco

Entonces, te has precipitado en algo, y todos te dicen que vayas más despacio. Sí, es posible que te estés adelantando un poco en este momento, pero es tu manera. Tienes un lado obstinado que está apareciendo a lo grande. Es posible que esté equivocado, Sagitario, pero, de nuevo, puede demostrar que todos están equivocados como lo ha hecho una y otra vez. La única forma de saberlo es intentarlo.

Capricornio

Carta del Tarot: Caballero de Espadas, al revés

El silencio es una posición de poder. Cuando sabes que se acabó, no tienes que decir nada más. Solo retírate y deja que tus acciones hablen por sí mismas. Eventualmente, incluso la persona más dudosa se dará cuenta de que hiciste lo que tenías que hacer porque querías.

Acuario

Carta del Tarot: Caballero de Bastos

Estás en una encrucijada donde puedes iniciar un proyecto y hacer que las cosas sucedan por ti mismo. ¿Qué herramientas necesitas? ¿De dónde obtendrá los recursos? Acuario, anota todas tus dudas, y cuando empieces, hazlo con un plan en marcha.

Piscis

Carta del Tarot: Los Amantes, al revés

Las rupturas y el enamoramiento son dos caras de una misma moneda. Cuando tienes que despedirte de la persona que alguna vez amaste, puede ser inquietante. Pero también estás saludando a un corazón que está destinado a ti. Y, aunque ahora mismo no lo sientas, Piscis, esto también pasará.