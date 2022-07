Un telescopio de la NASA sufrió daños por una roca espacial, pero continua con su trabajo fotográfico

Puede pasar y pasó, no obstante, los primeros golpes sufridos por el telescopio James Webb no habían señalados daños graves y severos. Ahora, la misma NASA confirmó que un nuevo golpe mediante una roca espacial causó consecuencias importantes e irreparables y hasta los momentos no se pueden conocer con exactitud los efectos negativos en el futuro.

Los primeros informes alertan que el reciente impacto dañó su espejo primario. “El micro meteorito que golpeó el segmento C3 causó un cambio significativo no corregible en su funcionamiento”, informaron los investigadores y especialistas de la agencia especial. A pesar de la gravedad del golpe, solo se afectó una pequeña porción del área del satélite y el daño al ser sólo en uno de los paneles, se confirmó que no perjudicará en absoluto a la capacidad de toma de imágenes del mayor y más ponente telescopio de la NASA.

Los ingenieros creadores del satélite notificaron que sus espejos y escudo solar se degradarán lentamente de forma inevitable a causa de más impactos que se espera que ocurran en el futuro y durante la vida útil del telescopio. Estos golpes son difíciles de evitar y están dentro de los cálculos de la NASA.

Imágenes de Júpiter tomadas por el telescopio Webb en su puesta en marcha JWST (Sebastian Carrasco/Europa Press)

James Webb

El famoso telescopio y una de las mejores armas de la NASA para poder fotografiar los detalles del espacio, fue construido en conjunto por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA). El artefacto cuenta con una tecnología especialmente diseñada para observar fenómenos y acontecimientos en el espacio antes inaccesibles para los humanos. Para que el telescopio cumpla esta ambición, es necesario que siga estando operativo durante años.

El telescopio James Webb tiene el nombre en honor al abogado y piloto, James Webb, un administrador de la NASA durante la década de los sesentas. La NASA confirmó que ya alcanzó a L2 (científicamente su punto de visión más alto) en enero de estos 2022 y cuatro meses después, encontró su alineación para comenzar a operar. Aquel sitio se encuentra a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, y es escenario de fenómenos meteorológicos hostiles que pueden causar daños en las naves e instrumentos.