“No es mi problema”: se negó a cambiar de asiento en avión para que una madre se siente con su hija y se vuelve viral

Un pasajero de un vuelo en avión relató a través de redes sociales su experiencia luego que una mujer le pidiera cambiar de asiento, para así ella poder ir sentada junto a su hija. Las palabras del sujeto se volvieron virales y desataron un debate, luego que él se negara a hacerlo.

Según consigna Mirror, el hombre dio a conocer el hecho a través de Reddit, en donde comentó un hilo sobre lo “irritante” que resultan algunas personas cuando piden intercambiar asientos en los vuelos.

En ese sentido, contó que él estaba sentado en el asiento de la ventanilla y que a su lado quedó sentada una niña. Mientras tanto, la madre de la menor estaba ubicada en la fila de atrás de ellos, ubicada en el puesto del medio.

El relato

“Una mujer me pidió que me cambiara en un vuelo de TPAC desde Japón. Estaba en la ventanilla y su hija pequeña estaba en el medio a mi lado mientras ella estaba en el asiento del medio en la fila detrás de mí”, expresó.

Tras esto, afirmó que la mujer “me pidió, y solo a mí, que cambiara con ella para poder tener mi asiento junto a la ventana (al lado de su hija) y yo tomaría su asiento del medio una fila atrás”.

“Diablos, no, no. No es mi problema que no hayan reservado juntos. Lo peor es que estábamos rodeados por otras personas de su grupo turístico que podría haber pedido un intercambio. O decirle al operador turístico. La audacia de preguntarme solo a mí y esperar un trato inferior de mi parte”, indicó el sujeto aludiendo a dejar su asiento en la ventanilla.

Algunos usuarios consultaron al hombre sobre cómo fue finalmente el viaje, indicando que la mujer se molestó con él, pero que la niña se comportó muy bien y que fue un viaje placentero. Además, contó que se tomó una pastilla para dormir, y que eso hizo durante el vuelo.

El relato del hombre dejó diversas opiniones en redes sociales, entre quienes entendieron a la madre y los que apoyaron la decisión del sujeto.