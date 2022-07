Andrés Cajas representará al Ecuador en el Mister Tourism World 2022

Andrés Cajas, de 23 años, es el actual Rey del Ecuador 2021, actor de profesión y modelo. En el día a día se desenvuelve como entrenador personal, le gusta leer e imparte clases de actuación.

Andrés señala que llegó al certamen de Rey del Ecuador con altas expectativas. “Recibí la noticia del ‘casting’ y me interesó inscribirme porque es una plataforma nueva para darse a conocer. Me preparé mucho en el gimnasio porque la condición física es muy importante en este tipo de eventos” señala.

Es así como pudo representar a la provincia de Chimborazo y salió electo como Mr. Chimborazo hace un año. De ahí, participó en el certamen impulsado por la Organización Rey del Ecuador, quien busca “un hombre que sea una figura pública, un portavoz de su provincia y de su país, que sea un caballero y un ejemplo para la sociedad, que trabaje en torno a ella y pueda crear un cambio real en su entorno”, indica.

“El certamen ha transformado mi vida, no solo el físico sino también mi intelecto. Gracias a esto me di cuenta que quiero colocar mi aporte en servicio de la sociedad y para el certamen me estoy preparando para ser Ecuador en otro país”.

Andrés Cajas, Rey del Ecuador 2021 (Cortesía)

El certamen internacional

Como Rey del Ecuador 2021 tendrá la oportunidad de representar al país en el Mister Tourism World 2022, en su octava edición, el cual está enfocado en la promoción turística del país del cual proviene. A este concurso acuden más de 40 países y en este 2022 se realizará el 10 de diciembre, con una duración de una semana donde afrontará varias pruebas.

“Vamos a este concurso a ‘vender turísticamente al país’, en cuanto a las maravillas que ofrece, su cultura y su gente. Requiere bastante preparación, es un reto bastante grande pero estamos trabajando en perfeccionar el inglés y la información del país que se necesita para este fin”, culminó.