Joven habla sobre su experiencia siendo asexual: “Felizmente no volvería a tener sexo jamás”

Aunque muchas veces es menospreciada y pocos la toman en cuenta como una identidad sexual genuina, la asexualidad cada vez sigue ganando más espacio en las conversaciones. Una de esas voces que poco a poco se ha estado haciendo un espacio en las redes, sobre todo dentro de las nuevas generaciones, es Amie Butler, una joven de 25 años que habla libremente de su experiencia siendo asexual.

Durante una reciente entrevista para Daily Star, la joven habló sobre como le costó aceptarse al principio, sintiendose “rara, anormal y rota”, y como, además, los chicos le decían que era “fría” y “muy atractiva” para no sentir placer sexual.

“Si el sexo se volviera ilegal mañana, me sentiria algo aliviada”, dijo al medio mencionado. “No me molestaría no tener sexo más nunca. De hecho, no lo he tenido en años. Si, a veces pienso “amaría tener un hombre justo ahora”, pero creo que es solo una fantasía, porque he tenido las oportunidades y solo digo “no, gracias”. Solo no me dan ganas de hacer ese tipo de cosas”.

La joven oriunda de Basingstoke, Hampshire contó cuando se dio cuenta de que era asexual, recordando que “salía con un chico y me di cuenta que no quería tener sexo con él, aunque él era todo lo que yo estaba buscando”.

Luego de esa revelación, Butler añade que eso la hizo cuestionarse “si querría alguna vez tener sexo con alguien, y la respuesta es que no, no realmente”. Butler señaló que “siempre me pareció como una tarea que había que hacer”, en lugar de algo placentero.

En TikTok, Amie (amiebutler66) decidió hablar libremente de su experiencia como “ace” (diminutivo que utiliza la comunidad asexual para referirse a sí mismos) y esto la llevo a encontrar una plataforma y rápidamente ganó bastantes seguidores, muchos de los cuáles ella espera informar sobre la asexualidad en caso de que se identifiquen, puesto que para ella, el proceso de encontrar su identidad fue un poco traumático y ella cree que normalizar la asexualidad podría ayudar a muchas personas.