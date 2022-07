Hace su CV a mano, en hojas de cuaderno, y recibe 30 ofertas de trabajo

No cabe duda de que cuando se lucha por conseguir algo, no hay barreras que detengan a las personas.

Sin importar, lo problemas que alguien tiene enfrente, debe estar consciente de que luchando y empujando podrá salir adelante.

Hombre sale a buscar trabajo con CV’s a mano

Tal es el caso de Ángel Medina, un señor de 44 años, quien, a pesar de las inclemencias de la vida, optó por salir a la calle para buscar trabajo.

Realiza su CV a mano y consigue 30 ofertas.

Él se encontraba de luto y no le estaba yendo bien en la vida. Su hijo falleció y también perdió su empleo.

Sin embargo, así, triste y sin dinero salió para buscar trabajo y escribió su Currículum Vitae a mano, para después publicarlo en calles y avenidas de Hermosillo, Sonora.

En hojas de cuadernos, Ángel Medina describe sus especialidades: la crianza de animales, elabora queso, doma potros y maneja ganado, además de que enfatiza que no tiene “vicios malos”.

Se vuelve viral y consigue trabajo en Guadalajara

Luego de terminar los CV’s, con algunas faltas de ortografía, optó por colgarlos en lugares visibles. Hasta abajo se encontraba su nombre y número telefónico, en el que podían encontrarlo.

Alguien encontró una de sus hojas de cuaderno y la subió a las redes sociales, por lo que Ángel se volvió viral.

Como consecuencia, el hombre recibió cerca de 30 ofertas de trabajo, entre la que destacaba una de Guadalajara, Jalisco.

“Voy a trabajar con un señor en una palapa que está para San Pedro, allá me voy a quedar y voy a cuidar el negocio. Está bien, porque la verdad me urgía conseguir empleo, porque mi hijo estudia y trabaja, pero como ahorita no hay trabajo, pues está ahí en la casa y uno tiene que salir a buscar”, dijo el señor.

“Uno piensa que las cosas así se van a quedar mal, pero la verdad es que no. A veces las cosas andan mal, pero luego vienen las cosas buenas; así me pasó a mí”, mencionó Ángel Medina, tras conseguir un empleo.