Las veces que Shakira elogió a Piqué como padre, hombre y jugador pero igual fue decepcionada

La separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue causando conmoción entre sus fans, pues hasta unos meses se perfilaban como una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo y del deporte, tras más de una década juntos y dos hijos. Ahora son unas de las más perseguidas para conocer detalles de la presunta infidelidad y la futura batalla legal que enfrentarán por sus hijos.

Aunque el futbolista no solía presumir a la cantante a través de sus redes sociales, nadie intuía la crisis que atravesaban, pues ella si solía dedicarle mensajes de amor, incluso fueron varias las publicaciones que Shakira le dedicó al padre de sus hijos en los últimos meses.

Incluso algunos de sus fans le han pedido que elimine sus post, mientras aseguran que el español no merece su amor y cariño.

Los mensajes de amor de Shakira a Piqué que nunca le respondió

Enamorada de su pareja

Uno de los últimos mensajes que la interprete de ‘Te Felicito’ le dedicó a su ex pareja fue en el Día de San Valentín cuando colgó una fotografía junto a él mientras le deseaba un feliz día.

“¡Feliz día de San Valentín! ¡Happy Valentine’s Day!”, a pesar de su mensaje, el futbolista no respondió a su mensaje, ni siquiera le dio ‘like’ a la instantánea.

Orgullosa de su rol de padre

Si algo demostró Shaki es que estaba orgullosa de la familia que formó junto al jugador y sus hijos Milan y Sasha. En una postal aprovechó para recordar un día de playa donde se puede ver a Gerard cargando a su hijo menor de apenas unos meses.

“Recordar es vivir. Papá con Sashi!! ⁣ To remember is to live. Dad with Sashi!!⁣”, escribió.

Admirando al Piqué jugador

La famosa se encargó de hacerle saber a Piqué lo orgullosa que estaba de cada una de sus facetas en especial la de jugador, dejando claro que era la fan número uno del astro del fútbol.

A través de su cuenta en Instagram le dedicó un extenso mensaje felicitándolo por su haber llegado a 600 partidos y remarcado lo excelente persona que es.

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, escribió.

Unas semanas después hizo otra dedicatoria pública de afecto hacia su pareja, felicitándolo por el triunfo del F.C. Barcelona frente al Real Madrid, en el clásico español.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió la intérprete.

Al igual que las anteriores el deportista evitó responder e interactuar con la imagen difundida.

A pesar de sus muestras de amor y apoyo, fue decepcionada por el padre de sus hijos a quien acusan de infiel.