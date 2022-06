¿Te aparecen moretones y no sabes por qué? Esto podría ser un síntoma de la enfermedad del hígado graso

La enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD, por sus siglas en inglés) es un término que abarca una variedad de condiciones, desde algo simple como el depósito de tejido graso en el hígado, hasta algo más complejo como un proceso progresivo de esteatosis hepática asociada con hepatitis, fibrosis, cirrosis y en algunos casos, carcinoma hepatocelular.

Según el sitio web del periódico, Express, del Reino Unido, NAFLD se caracteriza por la falta de síntomas en las primeras etapas, sin embargo, a medida que avanza aparecen una serie de síntomas como la aparición de hematomas con mayor facilidad.

“Mientras que un hígado saludable debería tener muy poca o ninguna grasa, en el Reino Unido aproximadamente entre el 20 y el 30 por ciento de las personas tienen evidencia de hígado graso. La NAFLD en etapa inicial generalmente no es dañina, pero si progresa, puede causar cicatrices, daños e incluso cáncer de hígado”, explica, Ameet Dhar y Nowlan Selvapatt, investigadores del Wellington Hospital y College Healthcare.

Después de identificar la enfermedad, es posible tomar algunas medidas para reducir los riesgos. No obstante, los síntomas no suelen aparecer hasta que el hígado ha sufrido algún daño, como la cirrosis. “Incluso en las etapas más avanzadas de la enfermedad, muchos pacientes no tienen síntomas”, informan los médicos.

Cuando su hígado está dañado, produce menos proteína para coagular la sangre, así que esté atento a los hematomas que aparecen en su cuerpo, ya que la falta de coagulación puede hacer que los hematomas y el sangrado sean más fáciles. Las marcas negras y azules en la piel podrían ser signos de esta afección hepática.

Según los expertos, otros síntomas de la cirrosis incluyen:

· Coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos (ictericia).

· Confusión (encefalopatía hepática).

· Vómitos de sangre debido a venas varicosas en el estómago.

· Picazón en la piel.

· Orina de color oscuro.

· Heces negras o alquitranadas.

· Hinchazón del abdomen, piernas, pies y tobillos.