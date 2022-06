Los medicamentos que jamás debes tomar cuando pases los 50 años de edad

La edad importa cuando se trata de tomar ciertos medicamentos y suplementos. De acuerdo con la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Saber qué medicamentos y suplementos debemos evitar a medida que envejecemos podría marcar una gran diferencia en términos de salud y los expertos nos revelan cuáles debemos evitar y por qué.

Evita estos medicamentos si pasas de los 50 años de edad

Hierro

El Dr. Jeff Gladd, M.D., director médico de Fullscript y médico de medicina integrativa le dice a Eat This, Not That!, “El hierro es un mineral que se encuentra en muchas multivitaminas formuladas para mujeres en edad reproductiva; sin embargo, los suplementos de hierro generalmente no son necesarios para las mujeres posmenopáusicas y las mujeres mayores de 50 años. Una vez que una mujer llega a los 50 años y ya no menstrúa, sus necesidades de hierro disminuyen por casi el 45″.

Suplemento de raíz de regaliz

Las investigaciones muestran que la raíz de regaliz puede elevar la presión arterial e interactuar con los medicamentos para la presión arterial. La raíz de regaliz también puede reducir los niveles de potasio, un mineral importante que ayuda a regular la presión arterial.

El regaliz también se usa para la salud digestiva, ya que brinda apoyo para la irritación leve del revestimiento digestivo. Esto siempre debe estar en forma de regaliz desglicirrizado (DGL). La eliminación de la glicirricina garantiza que se elimine la parte de la raíz que afecta la presión arterial y, a menudo, es segura para la mayoría.

Vitaminas del complejo B

El Dr. David Culpepper, MD y director clínico de LifeMD comparte: “Después de los 50, tendría cuidado al tomar vitaminas del complejo B. La vitamina B3 (niacina) y la vitamina B9 (folato) en particular pueden acumularse y ejercer presión sobre sus hígado cuando intenta eliminar el exceso de su torrente sanguíneo. Como muchas personas están preocupadas principalmente por obtener suficiente B12 debido a sus beneficios para el cerebro y las células sanguíneas, sugeriría tomar B12 solo y omitir el complejo B”.