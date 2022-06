“¡Qué horror!”: Se fueron de vacaciones, pidieron una “tabla de fiambres” y lo que les trajeron se volvió viral

Una imagen de una particular “tabla de fiambres” se volvió viral, luego que un usuario compartiera el registro a través de redes sociales.

Según consigna el diario trasandino Crónica, el registro recibió decenas de comentarios de personas, quienes manifestaron su indignación ante la tabla.

“Ando de vacaciones y nos pedimos una ‘tabla de fiambres’ y nos llegó la manifestación de la depresión”, señaló el usuario que compartió la imagen en su cuenta de Twitter.

La imagen rápidamente se viralizó, señalando que pagó 1.100 pesos argentinos por el pedido en el restaurante, algo así como 8 mil pesos chilenos.

“Es indignante!!! Eso no es una tabla, es un plato”, “Qué horror! Por último si eso mismo lo hubiesen emplatado bien no sería tan penoso” o “los niveles de tristeza q me da esa rodaja de salame Dios, ya estoy sacando turno con la psicóloga para mañana”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

