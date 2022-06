Test visual: ¿Tienes la capacidad de encontrar el secreto siniestro que guarda esta imagen?

Cada vez aparecen más tests visuales, que tienen la finalidad de medir la capacidad de análisis, curiosidad y rapidez mental de los internautas.

Las imágenes que guardan secretos y ponen a prueba a la mente, se han vuelto muy populares en la web y las redes sociales.

Y no es para menos, ya que en una vida tan ajetreada y estresante, este tipo de tests sirven para sacar de la rutina del trabajo o la escuela a los individuos.

Así, en esta ocasión les presentamos un difícil reto, el cual ha llamado la atención de miles de usuarios.

¿Qué tienes que hacer en este test?

El reto consiste en revisar la siguiente imagen a detalle y fijarse en todo, sin dar por hecho nada. La finales es encontrar algo siniestro en la postal.

Tienes que agudizar tus sentidos visuales, ya que sólo cuentas con 30 segundos para hallar la respuesta correcta y encontrar el secreto siniestro. Así que ¡saca al detective que llevas dentro!

Encuentra el secreto siniestro que guarda esta imagen

La gráfica muestra a una cierta cantidad de mujeres, en lo que parece ser una tienda departamental, aunque se esconde algo inesperado.

Lo cierto es que si no has logrado resolver el acertijo, no debes perder la cabeza, pues muchos han sufrido como tú.

A estas alturas, son muy pocos los que encontraron la solución sin ningún tipo de ayuda.

Esta es la respuesta

Si aún no hallaste la respuesta, lo que tenías que encontrar es el espejo que se encuentra al fondo, pues la mujer de blusa blanca y falda morada no se ve reflejada.

Encuentra el secreto siniestro que guarda esta imagen

Así, de acuerdo a la creencia popular, los entes sin vida no tienen la capacidad de verse reflejados en estos artículos.

Entonces, ¿fuiste de los pocos que lograron resolver el misterio de las mujeres en la tienda departamental? Recuerda que en este tipo de tests la respuesta suele estar en lo que menos pensamos a primera vista.

Si no fuiste de los ganadores, sigue preparándote con otras pruebas que tiene Metro World News.