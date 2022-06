Horóscopo de hoy: jueves 23 de junio para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes que plantearte objetivos a medio plazo para que puedas cumplir. Tus decisiones serán acertadas y eso te ayudará a avanzar en los negocios. En el amor, no permitas que tu actitud negativa dañe tu relación de pareja que tantos años le ha costado para consolidarse.

Tauro

No puedes bajar la guardia en los negocios porque eso puede traerte problemas económicos y ahora más que nunca necesitas el dinero para ayudar a tu familia. En el amor, se abren nuevas posibilidades de encontrar a alguien especial. Ten paciencia todo llega en su justo momento.

Géminis

Sientes que los proyectos están estancados. Es solo una etapa que vas a superar, así que mucha paciencia que pronto las cosas mejorarán. En el amor, tienes que fortalecer los lazos con tu familia y tus amigos de la infancia que son las personas que te apoyarán en todo.

Cáncer

Vas a tomar decisiones difíciles en tu trabajo, lo que traerá como consecuencia que algunos te echen a un lado por no tomarlos en cuenta. Tranquila que eso se les pasará al ver los resultados. En el amor, tienes desde hace tiempo en mente un viaje para visitar a una persona especial, es el momento de agarrar tus maletas y hacerlo.

Leo

Tienes una posición de poder en el plano laboral que te permite tomar decisiones para resolver algunos problemas financieros. Delega, busca la mejor estrategia y resuelve. En el amor, los celos son un obstáculo inmenso para que la relación se consolide. Así que bájale dos al carácter.

Virgo

El ambiente laboral ha mejorado mucho tras lograr que tus superiores hicieran caso al cambio de las estrategias. Ahora debes luchar por lograr nuevos proyectos. En el amor, alguien se acerca a ti con intenciones de tener algo contigo. Atrévete que todo va a salir muy bien.

Libra

Tener una buena comunicación con tus superiores te beneficiará en el terreno profesional. Un ofrecimiento para un negocio no te vendrá nada mal para lograr un dinero extra. En el amor, sientes como tu atractivo y tu carisma se incrementan a lo largo de los días y eso te ayudará para conquistar a esa persona que te interesa.

Escorpio

El exceso de trabajo te tiene preocupada, sobre todo porque no logras cumplir con la meta que te propusiste alcanzar en corto tiempo. No desesperes un poco más de tiempo no afectará tu desempeño. En el amor, estás en un buen momento para reconciliarte con tu pareja.

Sagitario

Alguien te propone una sociedad para sacar adelante unos proyectos. No te embarques en esa situación que no es de confiar. En el amor, alguien que tenías mucho tiempo sin ver te la consigues y te hará una confesión que te sorprenderá.

Capricornio

Necesitas mucha fuerza de voluntad para sacar adelante algunos negocios que no van muy bien. Con tus estrategias lo vas a lograr. En el amor, hay alguien que te gusta y no sabes cómo hacer para conquistarlo. Tú tienes la inteligencia suficiente para lograrlo. Atrévete

Acuario

Tienes que bajarle dos a tu mal carácter porque eso lo que te trae es muchos problemas con el equipo y cero rendimiento en los proyectos que deben sacar adelante. En el amor, recuerda que tu familia necesita de todo tu apoyo para salir de un grave problema que los perjudica a todos.

Piscis

Deja la preocupación porque las cosas no salen como tú quieres. Recuerda que no todo lo tienes que resolver, delega algunas cosas y verás que todo sale mejor. En el amor, un amigo te confiesa lo que siente por ti, pero no lo espantes con tu carácter, date la oportunidad con él.