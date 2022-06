Algunos signos del zodiaco tienden a tener respuestas rápidas y no tienden a ser sutiles, por lo que son conocidos por ser agudos o de frases muy contundentes que pocos saben apreciar, pues consideran que se trata de alguna ofensa, cuando en realidad se trata de su manera natural de decir los que siente sin medir las consecuencias.

Signos del zodiaco que no temen a decir lo que sienten

Aries

Los Aries son de pensamiento rápido y de arranque rápido. Por lo tanto, este signo no tiene miedo de ser audaz y decir lo que piensa sin rodeos. Cuando se siente amenazado o quiere probar su punto, usará rápidamente argumentos y palabras que ignoran la sutileza. Es posible que sean vistos como tercos y listos para pelear.

Leo

Los Leo se expresan rápidamente y se convierten rápidamente en el centro de atención. Dicen lo que piensan que no se puede silenciar, a veces con decisión, pero también impulsivamente. Especialmente en disputas territoriales, este signo no se anda con rodeos y es lo suficientemente intenso como para poner a los oponentes en modo de defensa.

Escorpio

Los escorpio son sensibles e intuitivos en su personalidad, pero esto también les facilita tomar las cosas personalmente. Su modo defensivo es fuerte y siempre desconfiado, lo que les lleva a protegerse rápidamente si lo sienten necesario. No temen el juicio si creen que tienen razón y atacan el punto débil del otro, porque saben cómo hacerlo.

Capricornio

Los capricornianos son firmes en sus opiniones y suelen ser muy conscientes del poder de la palabra. No siempre es tan rápido en sus respuestas, pero trata de ser preciso y alejar las amenazas de su vida de una vez por todas. Pronto se ganará la reputación de ser terco y quien se pelee con él no ganará una batalla cuerpo a cuerpo, ya que no es flexible y guarda muy bien las actitudes de los demás para usarlas a su favor.

Acuario

El Acuario tiene un gran poder de reflexión y racionalidad. No es fácil desestabilizarlo emocionalmente y su comunicación es un arma muy inteligente. Tiendes a ser rebelde y luchar por lo que crees como si nada más importara. Este signo se hace oír y si necesita adoptar una postura fría, lo hará.