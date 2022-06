¡Cuidado! No abuses de los antibióticos

La Organización Mundial de la Salud informó que el abuso de fármacos , la automedicación y la interrupción de tratamientos han provocado una creciente resistencia de los microorganismos a los antibióticos.

Muchas de las cerca de treinta clases de antibióticos descubiertos hasta ahora encuentran resistencias crecientes sin que hayan aparecido otras capaces de reemplazarlas. La OMS asegura que la gonorrea es un ejemplo claro de cómo el abuso de antibióticos ha convertido una enfermedad de transmisión sexual que era totalmente curable en una amenaza para la vida.

Permiten el crecimiento de otros microorganismos

Según el portal Nutridermo, “ya que normalmente el antibiótico no es tan selectivo y no solamente destruye al germen infectante, sino que también mata a la llamada flora normal que se encuentra en equilibrio, se ha encontrado que esto hace que gérmenes, que son normales incluso, lleguen a producir enfermedad u otros que se encuentran “reprimidos”, como los hongos, la provoquen”.

“En nuestro organismo conviven muchos tipos de bacterias y la mayoría no son infecciosas. Al tomar antibióticos cuando no hace falta, las bacterias crean resistencia a los mismos. Por lo tanto, ante una infección causada por las bacterias que han creado resistencia, los antibióticos de uso común ya no son eficaces”.

“Y es precisamente con la dosis contra la que el ser humano ‘peca’, al no tomarla como indica el médico. Así se les da un mal uso a los antibióticos que, aunque fueron creados para atacar a las bacterias, al matarlas o paralizar su división celular, o las dos funciones al mismo tiempo, si no se suministra en la cantidad y por el tiempo suficiente, se puede estar creando un problema mayor que se conoce como resistencia bacteriana a los antibióticos”, acotan en el mencionado sitio web.