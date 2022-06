Su madre le pidió que no se “emborrachara” demasiado” en su boda y se volvió viral al terminar rodando por una colina

Shannon Fitzjohn se convirtió en viral los últimos días, luego que compartiera un singular registro ocurrido el día de su boda.

Según consigna Clarín, la joven compartió a través de TikTok un video en donde se ve radiante el día del matrimonio.

Allí, aparece escrita la siguiente frase: “Mamá me dijo: ‘No bebas demasiado, querrás recordar este día’”, mientras se escucha la canción “Oops I Did It Again” de Britney Spears.

Tras esto, Fitzjohn mostró que no le hizo demasiado caso a su madre, ya que aparece un registro en que se ve como está rodando por una colina con el vestido de novia puesto.

El registro rápidamente se viralizó y logró la joven mas de un millón de reproducciones.

Tras el éxito del video, la mujer volvió a referirse al tema en otro registro, señalando que “tengo un par de fotos más sobre lo que sucedió esa noche, pero probablemente no sean aceptables para estas redes sociales”.

Luego mostró una imagen en donde ella aparece acostada en el suelo con un hombre. “Este, justo aquí, es el padrino de bodas porque creo que mi esposo ya había tenido suficiente de mi mierda en este momento”, bromeó Fitzjohn.

La joven recibió diversos comentarios, en donde los usuarios la felicitaron por su matrimonio.

Revisa los registros