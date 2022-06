Los signos del zodiaco que dan los besos más apasionados

Hay besos que son tan buenos que todo a su alrededor desaparece. Por eso, estos signos del zodiaco se llevan siempre los mejores halagos sobre esta característica que hace a muchos delirar de pasión, pues además de ser los mejores regalando besos, éstos mantienen siempre viva la llama del amor entre las parejas.

Signos del zodiaco que dan los besos más apasionados

Aries

No son nada tímidos, no te sorprendas si te besan sin previo aviso. Les gusta hacer sorpresas y tomar la iniciativa. Es uno de los signos más calientes del zodiaco, no es de extrañar que su elemento sea el fuego.

Cáncer

Para este signo, besar es algo significativo. Por eso es muy cariñoso y detallista. Les gusta hacer que sus parejas se sientan felices y amadas.

Tauro

Aunque parezca frío, este signo es de los que más quieren que su pareja se sienta bien. Consideran cada detalle, cada señal, cada palabra y caricia, por eso llevan el beso a otro nivel.

Escorpio

No le teme a nada y siempre es atrevido, atrevido y dispuesto a probar cosas nuevas. Esto los vuelve apasionados y creativos, lo que puede sorprender al besarse.

Piscis

Son tranquilos pero muy apasionados. Esto hace que los piscianos estén siempre atentos y que la persona que está con ellos se sienta satisfecha.