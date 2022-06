Creadores de contenido podrán participar para promocionar destinos turísticos, ¿cómo postularse?

El Ministerio de Turismo informó este miércoles que los influenciadores, filmmakers y creadores de contenidos de alta calidad nacionales e internacionales pueden participar en el programa Ecuador Film Residency, una de las acciones que realiza esa cartera de Estado para impulsar la promoción del país.

El ministro de Turismo, Niels Olsen, señaló que hay 30 creadores de contenidos, influenciadores, y filmmakers nacionales e internacionales que participarán del programa durante el segundo semestre de 2022.

“Es tiempo de que todos rememos hacia el mismo lado para reactivar al turismo. Les quiero agradecer de antemano a todos quienes se sumen a este proyecto. Estoy seguro de que esta es una de las cosas que nos ayudarán a poner a Ecuador en los ojos del mundo”, dijo.

Niels Olsen (EFE)

Los creadores de contenido audiovisual se encargarán de elaborar piezas promocionales de Ecuador, para lo cual, el Ministerio de Turismo les dará las facilidades para el viaje, en una gestión conjunta con el sector privado.

El Ministro señaló que no importará la cantidad de seguidores si no la calidad de la producción. Además, una vez enviados los formularios, el Ministerio evaluará la información de los postulantes.

Cascada del Pailón del Diablo en Baños de Agua Santa Foto: Michelle Cárdenas

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA:

Ingresa en https://ecuador.travel/es/film-residency/

Completa el formulario

El Ministerio de Turismo revisará la información proporcionada y la evaluará

Recibirás un correo electrónico que te informará sobre las facilidades que otorga Ecuador Film Residency para recorrer el Ecuador, tales como: hospedaje, alimentación, e incluso tickets aéreos.

Los viajes se determinarán de acuerdo al interés y audiencia a la que se direccione el creador de contenido.

Este proyecto inició con el video Ecuador – NOT What We Expected!, desarrollado por Tara y Georg Beyer, dos creadores de contenido estadounidenses que junto a sus hijos recorrieron el país, y mostraron su experiencia.