Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 6 al domingo 12 de junio de 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

El Loco

No ceñirse a las reglas convencionales sino tener reglas propias, que dicten una conducta poco atada a lo que los demás esperan de uno, no es algo que merezca reproche alguno, siempre y cuando ese proceder no afecte al prójimo o altere la vida de alguien que dependa de nosotros. Por lo que el camino del individualismo extremo requiere de condiciones súper especiales del que lo haya adoptado. Cualquier situación, que no sea ésta, es infantilismo, inmadurez y descriterio.

el loco

Tauro

Seis de Copas

En situaciones tan complejas como las vividas en los últimos años, una de las que ha resultado alterada, por cierto, es la de la convivencia física colectiva, que ha traído un sinnúmero de consecuencias de todo orden, difíciles de detallar, pues el contacto físico con las personas y seres queridos, ya sean amistades o familiares, es insustituible y, en la medida de lo posible, tomando los resguardos propios de la situación, bueno sería restablecerla, teniendo presente que la amenaza está vigente.

seis de copas

Géminis

El Carro

Durante la presente semana todo estará dado para que no hayan trabas o dificultades mayores y puedas terminarla con una real sensación de satisfacción. El resultado dependerá, en gran medida, de ti y de la agilidad con que resuelvas los problemas, siempre presentes e inevitables que puedan aparecer. La clave para esto es no perder tiempo en alternativas de salida de cada situación, por exceso de soluciones, sino que este ejercicio deberá ser breve y preciso y la acción posterior oportuna y rápida.

el carro

Cáncer

Rey de Espadas

La vida nos va dando lecciones diarias de ciertos hechos que son determinantes para avanzar y progresar en lo que hagamos. Y, una de tantas, es estar preparados para definir una situación que nos parece cuestionable y saber cortar drásticamente con ella, sin alargar una espera tediosa que podría resultar en el robo de nuestro tiempo. Alguien señaló que “el tiempo es oro” y debemos ser cuidadosos en regalarlo, pues difícilmente se podrá recuperar.

rey de espadas

Leo

Seis de Bastos

Semana provechosa de logros y de avances. Lo que hagas resultará satisfactorio y te dejará una sensación de haber hecho todo según tus expectativas y con tus objetivos cumplidos. Nada de ésto sucederá porque sí, sino por haber hecho las cosas bien y haber desplegado tus múltiples y variadas cualidades para lograr los resultados que te hayas propuesto. De todo esto, además de lo que hayas concretado, te quedará, una vez más, la experiencia que nace del hacer cada cosa con un alto nivel de consciencia.

seis de bastos

Virgo

Diez de Bastos

Independiente de tus cualidades personales, nunca puestas en duda, una de las cuales es la capacidad para absorber el trabajo, responsabilidades, y manejo de situaciones, siempre será recomendable dosificar tus esfuerzos y energías, que no son interminables. Deberás hacer una cierta revisión de tus tareas y definir aquellas que otros podrían hacer por ti, sin comprometer el resultado de tu gestión.

diez de bastos

Libra

Paje de Espadas

Evolucionar, según lo hace la sociedad o el mundo en que vivimos, es fundamental para poder entenderlo y convivir con las nuevas generaciones que pueden, perfectamente, ser nuestros descendientes. Esto no quiere decir que debamos aceptar muchas de las cosas que nos parezcan inadecuadas, por un malentendido concepto de lo contemporáneo. Siempre habrá una gran diferencia entre aceptar, de buen grado, lo nuevo o tolerarlo. Esta aparente contradicción se resuelve, tal vez, con tener la mente abierta.

paje o sota de espadas

Escorpio

El Emperador

Imponer la voluntad, ejercer un cierto liderazgo, donde corresponda, porque constituya parte de un cargo, una actividad, faena o labor, es inobjetable y necesario. El mismo proceder, ejercerlo en todo tiempo y lugar, es absolutamente inapropiado y sus resultados hasta podrían ser calamitosos. Es necesario y recomendable tener clara la gran diferencia y actuar en consecuencia, si lo practicas verás los resultados en corto plazo. No será fácil, pero inténtalo.

el emperador

Sagitario

La Muerte

Estás en la antesala de un cambio de ciclo, de muchos que cada cual tiene en su vida. Es un evento de cierta importancia que generalmente da evidencias de su presencia, pero no siempre logramos distinguir. Es el inicio de una etapa, en que se recomienda hacer una revisión del pasado y luego desprenderse de todo lo negativo que pueda haber tenido, en cualquier aspecto y, a continuación, seguir más aliviado para encarar, con nuevos bríos, los desafíos que se presenten.

La Muerte

Capricornio

La Muerte

En estos días deberás confiar, más que de costumbre, en tus determinaciones, elecciones en cualquier materia, caminos a seguir y en todo aquello que no hagas por inercia o lo habitual, sino que sea algo en que debas ocupar tu experiencia y criterio, por ser relevante para mejorar tu situación, en general, y tu desarrollo, en particular. Importante será que puedas distinguir entre lo trascendente y lo que no lo sea, aunque ocupes en ésto un tiempo mayor.

La Muerte

Acuario

As de Bastos

Cualquiera sea tu situación profesional o laboral, durante estos días tenderá a cambiar favorablemente. Hagas o no alguna gestión o pongas en práctica alguna iniciativa, aunque siempre resulta más confortable que los cambios sean resultados de nuestras acciones y un buen manejo de situación. Como sea, será positivo, en consecuencia el solo hecho de mejorar en este aspecto, será un incentivo invaluable, que potenciará tus méritos y, por ende, tus logros.

Piscis

La Estrella

Todo marchará bien, dados los tiempos que corren, caracterizados por la carencia de hechos que celebrar, que parecieran estar destinados a unos pocos. No se trata de ser conformistas, tendrás razones para estar complacida y con un sentimiento legítimo de gratitud. Todo esto lo tienes bien ganado, no es un hecho fortuito, por lo que, recíbelo y disfrútalo, te pertenece y, en la medida de tu voluntad, descubre cómo repetirlo en lo sucesivo.