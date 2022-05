Ecuador contribuye a importante proyecto de investigación de las abejas en asociación con científicos de UTAH-EEUU

Cuando hablamos de las abejas, lo primero que se nos viene a la mente es su miel, su sentido de comunidad, o para muchos, inclusive el dolor de su picadura.

Pero a veces olvidamos que estos maravillosos animales, hacen pequeñas grandes cosas que tienen un tremendo impacto en el medio ambiente. Como por ejemplo la polinización, proceso fundamental para la supervivencia de los ecosistemas.

Se sabe, que más del 90% de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse, asimismo, el 75% de los cultivos alimentarios del mundo y el 35% de las tierras agrícolas mundiales dependen en gran medida de la polinización.

Abejas.

Conscientes de la importancia de los polinizadores y del peligro de extinción que sufren actualmente, Young Living, siempre preocupada por el medioambiente, anunció una asociación con el Dr. Joseph Wilson -autor de “The Bees in Your Backyard: A Guide to North America’s Bees” (Las Abejas en tu Patio: Una Guía de las Abejas en Norteamérica)-, para iniciar el primer proyecto de investigación, con el fin de aprender más sobre las poblaciones de abejas nativas.

Según el Dr. Wilson: “durante años se han llevado a cabo investigaciones de las abejas melíferas, pero poco se sabe acerca de las más de 1000 especies de abejas nativas. Antes de que podamos empezar a salvar a las abejas, necesitaremos conocer qué abejas se encuentran en cada finca de lavanda. Los datos que recopilemos serán increíblemente importantes para la comunidad apícola y científica en general. Estamos muy contentos de que Young Living haya decidido dedicar sus esfuerzos a esta investigación y de que nos haya elegido como socios”.

La extraordinaria labor de las abejas en la Finca Botánica de Young Living en Ecuador

Desde 2019, la Finca Botánica de Young Living situada en Chongón-Guayaquil está comprometida en la conservación de las abejas a través de su apiario (colmenar), que consta de 15 enjambres distribuidos en su finca botánica.

Las abejas que se encuentran en los árboles de Ceibos y de Ylang Ylang, son el principal factor indicativo de que Melissa Inca (Lipppia alba) y Dorado Azul (Hyptis) están listas para ser cosechadas. Orlando Pacheco, Gerente de Producción de la finca, recalca la importancia de las abejas: “cuando los cultivos florecen las abejas van por el néctar de sus flores en un periodo que dura de 10 a 15 días, de esta manera nos indican que pueden ser cosechados. Este proceso nos permite obtener un aceite esencial de calidad”.

En la finca, las principales especies que sirven para la simbiosis (interacción biológica) de las abejas son: palo santo en la época de floración, guayacanes, bototillos, ceibos y demás especies de arbustos melíferos.