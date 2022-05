Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 23 al domingo 29 de mayo del 2022

Conoce tu carta del tarot, como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el mensaje para cada signo del zodiaco.

Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas. Lecturas por teléfono: +56 99226 7881.

Aries

Siete de Copas

Soñar despierta no daña, pues habitualmente es una forma de decir que parte de nuestros pensamientos cotidianos se refieren a deseos incumplidos o a metas, generalmente difíciles de concretar. En un mundo tan complejo como el actual, tener este tipo de ilusiones no daña, si se conserva la moderación y no se ocupa mucho tiempo en ello. Ya que “lo primero es lo primero” y hay tanto que hacer cuando se intenta mejorar la realidad que resulta obligatorio abocarse a ella.

siete de copas

Tauro

As de Copas

Para recibir amor primero hay que darlo generosamente, sin límites ni cálculos. Me refiero a ese sentimiento sublime que se debe expresar o entregar más que entender. Sentimiento que va mucho más allá de destinarlo a alguien en particular, sino que debiera extenderse todo lo que se pueda a los que nos rodean, difícil de enumerar. Tal vez solo priorizar, porque es muy amplio y complejo. “El amor es cura, poder y magia”.

as de copas

Géminis

El Colgado

Son tantas y tan variadas las causas para sentirnos sobrepasados por las situaciones complejas de diverso origen y magnitud que, a veces, tenemos esa sensación de sentirnos o estar en un callejón sin salida y nos llenamos de ideas y pensamientos buscando alternativas de escape que nos complican mucho más de lo que creemos, desconociendo muchas veces que aquietando la mente al máximo va a surgir, sí o sí, una o más de una solución.

el colgado

Cáncer

El Mago

En esta semana podrás disponer de medios, herramientas, e ideas, más allá de lo habitual. Será como a cada problema una solución, y no cualquiera, sino la mejor y más apropiada. No para salir del escollo, más bien para implementar soluciones de más largo alcance. En tiempos como los actuales, de por sí tan complejos, brotan los inconvenientes que tienden a superarnos y ponernos a prueba. Es bueno tener en cuenta un pensamiento que alguien escribió “La necesidad convierte en sabio al ignorante”.

el mago

Leo

Tres de Oros

En estos días habrá una relación razonablemente buena entre trabajo y dinero. Cuanto hagas, cuanto recibirás, por lo que ningún esfuerzo será en vano, por el contrario. Se producirá una, no siempre habitual, armonía entre estos dos factores que, aunque están ligados, no es muy común la simetría. Todo lo anterior es probable para quien trabaje por cuenta propia o ejerza algún oficio de manera independiente, aunque no se excluye a quien tenga algún convenio particular con quien lo emplee.

tres de oros

Virgo

El Emperador

La autoridad que se ejerce cuando se tienen cualidades, características y atributos para este fin, resulta incuestionable y tiende a dar los frutos que se esperan de ella. Para esto no se necesitan decretos ni nombramientos burocráticos para llevarla a la práctica, solo los resultados y una muy buena fórmula que es “predicar con el ejemplo”, que además logra sepultar los egos y desterrar la nociva vanidad.

el emperador

Libra

La Rueda de la Fortuna

Ninguna situación, estado o realidad que podamos experimentar, sea esta feliz o triste, es eterna. Todo en la vida tiene sus claroscuros y nada permanece estático. No podría ser de otra manera pues, sería imposible distinguir una de otra. No obstante, como esta semana se mostrará positiva, provechosa y benevolente contigo, debes apreciarla lo más que puedas, pues lo único verdadero en la vida es el momento que se vive. Lo demás es humo.

la rueda de la fortuna

Escorpio

La Torre

Hay una verdad difícil de aceptar, todo en la vida es perecedero, todo se acaba, se termina, sobre todo la obra humana. Por lo que una manera de tolerar los tropiezos que se nos presentan a diario y que amenazan la aparente estabilidad que hemos logrado es hacer un esfuerzo por entender esto y aceptar, aunque nos cueste, que la fragilidad está íntimamente ligada a la creación nuestra. Y una de las razones poderosas y determinantes, querámoslo o no, es que es imperfecta.

la torre

Sagitario

Caballero de Bastos

Semana apropiada y predispuesta para que todo vaya sobre ruedas, de modo tal que, si se presentaran inconvenientes, que en la práctica son inevitables, debiéramos considerarlos como evidencia de que no vivimos en un mundo de fantasía. Por el contrario, en tiempos como los que experimentamos el mundo pareciera ser el de la cruel realidad y la fantasía se perdió en el camino. Así y todo, sácale provecho a estos días.

caballero de bastos

Capricornio

Ocho de Espadas

En tiempos como los que nos ha tocado vivir, quien no se haya sentido sobrepasada por los inconvenientes y problemas de todo tipo puede sentirse privilegiada. Puntualmente en esta semana podrían darse una serie de situaciones complejas que deberás enfrentar, como tantas otras veces lo hiciste y que, así y todo, fuiste capaz de vencer la adversidad y salir adelante, fortalecida, experimentada, y dispuesta a encarar los desafíos que la vida nos depara.

ocho de espadas

Acuario

Paje de Espadas

Período crítico como el que vivimos por tanto tiempo y que, al parecer, no tiene pronta solución, que no ha tenido un solo origen, por el contrario, ha sido motivado por innumerables hechos, unos más, otros menos complejos, pero igual de persistentes, nos deben hacer reflexionar individualmente y hacer el intento de sacar nuestras propias conclusiones, a fin de cambiar la manera en que vemos al mundo y nuestro rol en él, pues hay factores determinantes cuyo origen es el ser humano, y eso es bueno saberlo y hacer un intento por cambiarlo.

paje o sota de espadas

Piscis

As de Espadas

En situaciones tan complejas como las que nos ha tocado experimentar durante tanto tiempo, no es recomendable asumir una postura contemplativa y dejar que todo pase sin tomar parte de algún modo. En épocas críticas debe florecer la solidaridad, deben surgir ideas para ayudar a quien más lo necesita, y no basta con proponer o sugerir, se hace imprescindible la acción, cada uno según sus capacidades y posibilidades. A nadie se le puede pedir lo imposible.