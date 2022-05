Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 23 al viernes 27 de mayo del 2022

Conoce qué te deparan los astros el e horóscopo de Mhoni Vidente, quien te deja tus números de la suerte, color de la suerte y el mensaje de los astros para esta semana llena de energía positiva.

Aries

En el tarot te salió la carta de “El Mundo”, significa que es tiempo para que vueles y tengas el valor para cambiar las cosas, es decir, que busques tu independencia familiar; esto te ayudará a madurar. Te llegará una propuesta con el objetivo de salir de viaje en estos días, haz lo necesario para acudir. Vendrá a ti una nueva etapa de crecimiento profesional. Semana de actualizar tus estudios universitarios.

Realizas unos pagos de tarjeta de crédito e intentas ahorrar lo más que se pueda. Cuidado con la firma de papelería como contratos o créditos; sé cuidadoso. En el amor seguirás con tu pareja muy estable. Los Aries solteros recibirán la invitación de un amor nuevo y duradero que los hará sentir de maravilla.Te regalan una mascota y tus números de la suerte son el 17 y 21. Tu color de la abundancia es el azul fuerte.

Tauro

La carta de “El Loco” trae para ti desapego y crecimiento que, sin duda, también significa dinero, es decir, esta semana llegarán a ti nuevas propuestas de trabajo y una sorpresa en cuestión de lotería con los números 20 y 23. Usa más el amarillo para atraer la abundancia. La carta de “El Loco” también te pone sobre advertencia en cuestión de problemas legales y discusiones con compañeros de trabajo, así que debes estar siempre muy atento a todo lo que suceda.

Recibes una invitación a un negocio que será muy lucrativo para ti. Cuidado con problemas del hígado y trata de llevar una alimentación más saludable para que tengas tu energía positiva a tope. Semana de exámenes en tu estudios, trata de aplicarte al estudiar. Un amor nuevo y apasionado te busca. Cambias de look para verte excelente.

Géminis

Alegrías y sorpresas económicas llegarán a ti gracias a la carta de “El Sol”, pues te dominará en todos los sentidos para estar mejor. Te proponen un plan de festejo de tu cumpleaños en una playa o sales de viaje; es el momento de disfrutar, recuerda que no siempre cumples años, así que busca nuevos rumbos. En el amor, tu carta indica que alguien del signo del elemento de fuego llegará para quedarse, es decir, tendrás suerte en cuestión de una pareja estable.

Cuidado con las pérdidas de objetos personales, sé más prevenido. En juegos de azar, tus números de la suerte serán el 07 y 15. El verde es el color que te ayudará a crecer. Reduce tu consumo de alcohol y exceso de comida en tus reuniones, eso te puede causar problemas de salud. Actualizas tu tesis y decides sacar tu título universitario.

Cáncer

En las cartas del tarot te salió “El Juicio”, que para tu signo es una buena señal y ayudará a resolver situaciones complicadas en tu trabajo y vida amorosa. Sin duda, arranca una nueva etapa de tu vida para reinventarte. Es tiempo de volver a los estudios y seguir adelante con tu vida profesional, que eres un gran estudiante. Semana de estar en juntas de trabajo para cambios de proyectos.

Intenta conectarte con tu ser espiritual, a fin de salir adelante de cualquier situación complicada. Recibes la invitación de un proyecto de televisión o medios digitales; hazlo que eso te hará sentir bien. Tus números mágicos son el 09 y 27. El naranja es el color que te dominará durante estos días, así que úsalo más en tu vestimenta. Un amor te busca para pedirte perdón; es bueno perdonar, pero no olvidar.

Leo

“La Estrella” es tu carta del tarot que, junto a tu signo, te dicta una gran semana para realizar lo que tienes en planes, aunque también dice que debes de cuidarte de las traiciones de tus compañeros de trabajo y amores pasajeros, es decir, que estés muy atento a todo en tu vida. La carta de “La Estrella” también te ayudará a arreglar situaciones del pasado en cuestión de dinero y problemas legales, así que no dudes en tramitar toda tu papelería que será aprobada.

Cuídate de problemas de espalda baja, causados por tanta tensión en tu día a día. Te recomiendo salir a caminar y hacer ejercicio. En el amor conocerás a personas más compatibles contigo. Tus números mágicos son 01 y 06, y tus colores son fuertes, como el rojo, el azul y, sobre todo, el morado, que te ayudará a tener estabilidad emocional.

Virgo

Tu carta del tarot es “La Templanza”, la cual prevé que estos días serán de fluidez en cuestión laboral y abundancia económica. Esta carta te dará la oportunidad de crecer más en tu ámbito de trabajo y las oportunidades llegarán a manos llenas, aunque deberás tomar la mejor decisión sin precipitarse. También es buen indicador para tener una balanza en tu vida amorosa, ya debes decidirte en tener una pareja estable y alejar el miedo hacia el futuro.

Semana de retomar tus asuntos financieros y de administración en tu escuela. Pagas las deudas y empiezas un negocio propio, hazlo que la carta de “La Templanza” te dice que tendrás éxito económico. Tus números de la suerte son 11 y 22 y tus colores son el rojo y azul intenso, intenta vestir más con ellos para que atraigas la abundancia en tu vida y te sonría la fortuna.

Libra

En la carta del tarot te salió “La Fuerza”, es la afirmación de la buena suerte que estará presente estos días, debes dejar los miedos atrás, ser más autentico y quitarte el miedo al “qué dirán” de tu vida. Sin duda, la carta de La Fuerza indica que es tiempo de estar en paz contigo y aceptar lo que te pasa en la vida. Esta carta te dará el amor verdadero que esperas.

Para los Libra que tienen pareja serán días muy placenteros en tu relación y se observa un embarazo en puerta. Trata de no ser tan dramático en tu vida diaria y deja que las situaciones que no puedas resolver pasen de largo. Tus colores de la abundancia son blanco y rojo, tus números de la suerte el 3 y 25. Esta semana te arreglarás los dientes y atenderás problemas de la vista. Te regalan algo que no esperabas y eso te dará mucha felicidad.

Escorpio

En el horóscopos del tarot te salió la carta de “El Emperador”, vas a estar en constante lucha para sobresalir ante los demás, pero también te indica responsabilidad y decisión, es decir, estás en el momento de tomar las riendas de tu vida para ser mejor y asumir todo lo que haces ante los demás. Esta carta también indica el karma y lo que haces se te regresa tarde o temprano, por eso te recomiendo analizar lo que vayas hacer.

Semana de muchos proyectos de trabajo, cuídate de problemas de estómago y trata de llevar una mejor alimentación. Tu signo siempre se adelanta a lo que van a decir los demás y más en cuestión amorosa, debes calmarte y no precipitarte en tomar una decisión, te llega un dinero extra de la lotería y de juegos de azar, tus números mágicos son el 12 y 29, tus colores son el amarillo y verde.

Sagitario

En el horóscopos del tarot te salió la carta de “El Ermitaño”, es una explosión de sentimiento, te recomiendo medir tus palabras y siempre trata de negociar tus planes de trabajo para que no vayas a salir perjudicado. Esta carta te dice que es momento de crecer en la vida y decidirte a ser un triunfador, no dejarte influenciar por personas que solo quieren aprovechar tu talento.

Es momento de dejar el amor y amistades tóxicas que solo quieren su interés económico. Pon atención a las coincidencias y casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por dónde ir y lograr lo que tanto deseas. Semana de hacer pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, te proponen volver estudiar y tomar un maestría. Te llega dinero extra por la lotería con los números 4 y 10, tu colores de la abundancia son azul y amarillo.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, atravesarás por decisiones laborales importantes, debes tener en cuenta todas las posibilidades para tener el mejor trabajo y emprender el proyecto que tanto desea. La buena suerte va estar de tu lado, será una semana de juntas y cambios de puesto, mandas a arreglar tu coche para venderlo y comprar uno más reciente.

Pones en orden tus papeles de la escuela para tomar una maestría o diplomado, tu signo es el más adecuado para estudiar diseño, medicina, relaciones internacionales y administración. En el amor decides estar en una relación formal de pareja, los que están solteros conocerán a personas de Aries y Libra que van ser muy compatibles. Tendrás un golpe de suerte con los números 16 y 30, tus colores de la abundancia son verde y naranja.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna”, la buena suerte te sonríe en todo lo que quieras realizar, tendrás una explosión de buenas energías en tu vida, por eso haz todos los cambios que tengas en mente. Va ser una semana de mucho estrés laboral y de juntas con tus jefes, recuerda que debes mantener la calma en los peores momentos y verás cómo sales triunfante de cualquier adversidad.

Decides tener una pareja y formalizar tu relación, cuídate de problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 23, tus colores de la abundancia son azul y amarillo. Un amor te busca para pedirte perdón, son tiempos de quitarte rencores del corazón. Debes tener seguridad y confianza en ti mismo para que logres lo que tanto deseas.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta “El Carruaje”, no debes rendirte y poner todo tu empeño para lograr tus objetivos profesionales. Recuerda que tu signo y esta carta indican que estás en el rumbo correcto de ser un triunfador, no dudes en seguir tus estudios. Piensas mucho en un amor del pasado, háblale y queda en paz para que no cargues energías que no son tuyas.

Cuida más tu dinero, la abundancia que vives en este momento es para que puedas solventar en los días que no tengas, empieza a ahorrar. Tu temperamento impulsivo llegará a un límite muy elevado y necesitas controlarlo para que no te cause problemas. Tendrás un golpe de suerte con los números 8 y 33, debes quitarte los estados de pereza y depresivos porque es momento de lograr algo importante, tus colores de la abundancia son verde y blanco.