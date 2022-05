Al no controlarse la hipertensión se podrían generar infartos y ACV

Entre el 16 y el 21 de mayo se conmemora a nivel mundial la semana de la prevención de la hipertensión, con la intención de promover la concientización sobre la anticipación de la enfermedad, el diagnóstico y control del principal factor de riesgo en lo que respecta a enfermedades cardiovasculares, como el infarto agudo de miocardio o los accidentes cerebrovasculares (ACV).

Lamentablemente esta enfermedad llega a ser actualmente más común de lo que muchos creen, incluso, datos oficiales de la OMS aseguran que una de cada tres personas padece de hipertensión sin darse cuanta y cuando ya son diagnosticados la enfermedad ha avanzado significativamente, lo que hace que los procesos de control y recuperación sean más complicados.

HTA

La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente con la particularidad de ser una enfermedad silenciosa, que no genera síntomas y que se instala de forma progresiva, producto de la dieta inadecuada, la falta de ejercicio, el estrés crónico, y muchas veces se relaciona con factores genéticos.

La HTA se origina por el aumento sostenido en el tiempo de la fuerza que ejerce la sangre por encimade las paredes de las arterias el cual hace que los vasos sanguíneos originen una tensión persistentemente alta. Su diagnóstico y seguimiento es mediante el registro de la presión arterial, aunque la técnica parece sencilla, requiere entrenamiento, pero también se debe contar con el equipamiento adecuado.

Aumento de porcentaje por HTA

Las predicciones en estadísticas para el futuro de la patología no son las mejores de todas, ya que se espera un aumento del porcentaje de personas enfermas en los próximos años.

Por ejemplo, tomando datos oficiales del ministerio de Salud de Argentina, el estudio el Registro Nacional de Hipertensión Arterial (RENATA 1) indicó una prevalencia del 33,5% en 2009 y el estudio RENATA 2 del 36,3% en 2016. Estos datos no solamente demuestran un aumento de la prevalencia, sino que otro dato duro que nos arroja es que 1 de cada 3 hipertensos no sabe que padece la enfermedad y 1 de cada 4 no está correctamente controlado.

La recomendación para poder prevenir y combatir la hipertensión es realizar una dieta saludable y baja en sodio (rica en frutas y verduras), realizar actividad física, disminuir el estrés (con actividades como el yoga, reiki o mindfulness), todas herramientas de suma ayuda para evitar la aparición de la enfermedad.