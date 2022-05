Conoce más sobre la nomofobia: la adicción creciente al celular

Ciertamente, el teléfono celular es muy importante en la actualidad, con él nos comunicamos y, en la mayoría de los casos, se ha convertido en una herramienta fundamental en los diferentes trabajos que desempeñamos.

No obstante, hay que estar consciente de que en algunos casos se exagera esta necesidad y se convierte en adicción. Es decir, existen sitios y momentos en los que los podemos dejar a un lado y no lo hacemos.

Un claro ejemplo, son los gimnasios. La gente acude a ellos para hacer ejercicio y desestresarse y, sin embargo, vemos a casi todas las personas con el celular en la mano. Claro está, algunos esperarán una importante llamada personal o de trabajo, pero… ¿será el caso de todos?

Distraerse con el celular en un gimnasio podría volverse hasta peligroso. Foto: bing.com/images.

¿De dónde viene la palabra?

De acuerdo al Portal de la Universidad Intercontinental, “El término proviene del anglicismo nomophobia (no-mobile-phone-phobia). Se refiere al miedo irracional a estar sin celular o sentirnos incomunicados cuando no podemos disponer de él. Lo acompañan síntomas ansiosos y obsesivos, que van desde los malestares leves, hasta manifestaciones severas que requieren atención clínica.

Si no se tiene el celular comienzan los síntomas de ansiedad. Foto: bing.com/images.

Investigaciones realizadas

Tal como lo relata el citado portal, “las primeras investigaciones iniciaron en 2011, en el Reino Unido, por lo que se trata de un trastorno relativamente nuevo. No obstante, según los expertos, más de 50% de los usuarios de telefonía móvil experimenta este padecimiento en distintos grados”.

“De acuerdo con diversos estudios, las personas solemos consultar el teléfono celular 34 veces al día, en promedio. Está involucrado en nuestra vida como herramienta cotidiana tanto para tareas básicas o triviales, como despertarnos o escuchar música. Y también se ha convertido en instrumento indispensable para satisfacer necesidades importantes, para sentirnos seguros y conectados con el mundo”.

¡Atención!

Si estás constantemente atento a tu celular para ver si has recibido algún mensaje, le robas horas al sueño o al tiempo de los alimentos para sumergirte en las redes sociales o prefieres no ir a lugares donde no haya cobertura, podrías estar sufriendo este común trastorno .