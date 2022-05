Conoce el nuevo Upgrade Mazda CX-5 2023

Desde su lanzamiento hace una década, el modelo CX-5 definió la modernidad de los SUV (Sport Utility Vehicle) como los conocemos actualmente, siendo uno de los vehículos más premiados y vendidos alrededor del mundo.

Hoy, el Nuevo Mazda CX-5 continúa reescribiendo las reglas para que los conductores disfruten todo en cuanto a estilo, tecnología, seguridad y confort a bordo de un verdadero ícono.

La espectacularidad del Mazda CX 5 nos lleva a pensar, estar y conducir fuera de la caja, siendo este precisamente el concepto de comunicación con el que el modelo hace su gran entrada.

Upgrade Mazda CX-5 2023

DRIVE OUT OF THE BOX, es el lema que impulsa esta renovación, un lema que busca ser un camino permanente más que una meta efímera, un grito de batalla que inspira y desafía a abrir nuevas dimensiones y explorar nuevas posibilidades detrás del volante.

Upgrade Mazda CX-5 2023.

¿Qué trae para el conductor el UPGRADE 2023?

Sumado a su tradicional legado japonés de diseño artesanal (Diseño Kodo) que incorpora la mejor tecnología para una conducción placentera, eficiente y enfocada en el ser humano (Jinba Ittai), el CX-5 destaca por cambios estéticos que refrescan su imagen a la vez que se introducen versiones novedosas y el nuevo color Zircon Sand, líneas renovadas y más equipamiento.

El vehículo estará disponible en 5 versiones:

TOURING 2.0 4X2 TM

TOURING 2.0 4X2 TA

ACTIVE 2.0 4X2 TA

SPORT 2.5 AWD TA

SIGNATURE AWD TURBO

Todas las versiones contarán con motor SKYACTIV-G, motores construidos que aprovechan al máximo las características físicas, mecánicas y dinámicas de cada uno de los componentes que conforman las piezas de un motor de combustión para entregar vehículos más amigables con el medio ambiente.