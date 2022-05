Una mamá deportista es el pilar de una familia saludable

Tiempo, una palabra muy usada, pero que “no tenemos”. Los hijos, el trabajo, la casa y, ¿dónde está el tiempo para ti?, el que lo mereces sin sentir culpa. Es importante darse el tiempo para las actividades que nos gustan, que mejoran nuestra salud, no solo física, sino mental y hacer ejercicio es un ejemplo.

Al convertirte en mamá quieres todo el tiempo para tus hijos y muchas veces cuesta dejarlos, incluso sentir algo de culpa, pero con el tiempo te das cuenta que necesitas ese espacio para ti, para relajarte, despejarte y amarte.

Si quieres hacer ejercicio y dar ese paso para salir de tu rutina, hazlo. Tómate 30 o 40 minutos al día y cuida de tu salud. Las madres que han implementado el deporte como parte de su estilo de vida son un ejemplo que sí se puede lograr. El deporte también es un ejemplo que das a tus hijos e inculcas un estilo de vida saludable.

María Mercedes Castro, comunicadora con una trayectoria de más de 20 años, es deportista y Health Coach certificada, nos cuenta cómo ha organizado sus actividades y creado el equilibrio incorporando la actividad deportiva a su día a día. Tiene tres hijos, un varón de 22 años, una hija de 19 y uno niño de 10.

“Para mí el ejercicio es como alimentarme, como trabajar. No lo veo como una obligación, todo lo contrario, me permite estar sana, sentirme saludable y ser feliz porque el ejercicio, entre tantos beneficios, también nos entrega un cóctel de hormonas que nos permite subir nuestro ánimo. Es el impulso necesario para empezar el día, entreno a las 7:00 am a diario. Tengo que reconocer que hay días que son duros, más sacrificados, que no me quiero levantar, pero implemento mi disciplina y lo cumplo. De esa manera, trato de inculcar a mis hijos el deporte. Todos hacen ejercicio, sea fútbol, básquet o están involucrados en actividades deportivas; siempre he trabajado para que ellos puedan ver el ejercicio como parte de su rutina”.

— María Mercedes Castro