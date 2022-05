Alberta de Masterchef revela lo que no puede faltar en la cocina de una mamá chef

La multifácética Alberta Vallarino, deportista y cocinera de 47 años, quien nos encantó con su talento en Masterchef Ecuador y que ganó el Tiempo Extra, aunque los miles de seguidores la veían con el trofeo, tiene dos hijos: Luis Alberto y Daniela y se define como una mamá que tiene el ‘síndrome del nido vacío’ pues sus hijos ya están grandes e independientes, pero indicó que ahora tiene más libertad y tiempo para ella.

Su día a día ahora está enfocado en en el estilo de vida que maneja: activa y aventurera por naturaleza. Trabaja en la comodidad de su casa desde la pandemia. Sigue practicando el ciclismo de montaña, su curso de rebotología y sobre todo el cocinar como los dioses que lo aprendió de la mano de su madre. “Después de estar en Masterchef y ahora soy más conocida, me gusta publicar contenido que sea positivo para la gente y ayudar a las personas a ver la vida en forma positiva”.

Alberta Vallarino de Masterchef (Cortesía)

Si eres mamá chef sentirás una diferencia si tienes tu propio jardín con hierbas aromáticas y de cocinar

No lo digo yo, sino Alberta. La gran cocinera considera que a una madre que ama el arte culinario y demuestra el amor que tiene por su familia por medio de sus grandes platillos, el regalo perfecto es un jardín de plantas aromáticas y de hierbas para cocinar que sea 100% fresco.

Platos de Alberta Vallarino (Cortesía)

“Yo tengo fuera de mi casa mi macetero con mis hierbas y hay una gran diferencia cocinar con hierbas frescas como tomillo, romero, salvia, cebollín, albahaca, culantro, perejil; la comida cambia completamente”.

Alberta también considera que no puede faltar aceite de oliva, pues es la base de la cocina y por supuesto un buen vino. “No hay nada más delicioso que comerte un plato que haces con tanto amor con un vino espectacular”.

Alberta Vallarino de Masterchef (Cortesía)

Por otro lado indicó que no es mucho de regalos, sino de momentos de calidad. “Por el día de la madre prefiero pasar un buen momento con mi familia, es lo mejor que me puede pasar”, dijo.

¿Qué consejo darías a todas las mamás chef que cocinan para sus familias?

“La cocina es como la música” tiene notas que son infinitas y nunca se va a acabar la posibilidad de combinar sabores ya que siempre obtendrás algo totalmente diferente. Es simplemente arriesgar, a veces saldrá mal pero hay que aventarse a hacer cosas nuevas, ese es el secreto de un cocinero: tener esa capacidad de combinar todos los ingredientes e innovar.

El plato de su madre fue reconocido por los jueces de Masterchef

Con la herencia culinaria de su madre, Isabel Pérez Cereceda, Alberta supo que tenía el don en la cocina. “A mi mamá no solo le gusta cocinar, sino también comer e invitar. Siempre estuvo rodeada de gente y para ella la cocina era un imán para que siempre estén alrededor de ella”, indica. “Ella que tuvo varios negocios, yo no aprendí solamente viéndola sino que con mis hermanas le ayudábamos a trabajar. Mi madre me dijo siempre yo tenía el don para cocinar”. Y fue así que con el paso de los años desarrolló sus propias destrezas que asombraron en su entorno y en el reality.

“La Calderada” fue el mejor plato que preparó en Masterchef y es un plato creado por su mamá. “Fue reconocido por chefs internacionales que cuando lo probaron dijeron que es el mejor de la Costa del Pacífico. Y también fue reconocido por la Chef Caro Sánchez quien dijo que fue el mejor de la competencia”.

El plato del reto de eliminación de Alberta, risotto a la calderada (Teleamazonas)

“La Calderada” es un guiso de mariscos que tiene como base pan y cerveza.