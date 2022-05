Elon Musk no tiene contentos a empleados de Twitter: se filtran detalles de junta interna sobre la compra

Elon Musk quiere comprar el 100% de Twitter (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

La compra de Twitter por parte de Elon Musk ha provocado gran incertidumbre y especulación por parte de la comunidad.

El debate gira en torno a los cambios que podría imponer Musk como nuevo dueño de la plataforma. Sobre todo luego de que adoptara una postura de dar espacio a la “libertad de expresión”.

En buena medida el temor colectivo es que Elon pueda retirar el veto impuesto a algunos personajes de la extrema derecha, como Donald Trump o Charles Johnson.

A la par que se han venido filtrado detalles sobre las medidas que tomó Musk para poder financiar esta compra y las acciones que podría implementar para mejorar el flujo de ganancias en Twitter, incluyendo recortes, despidos y cambios en la distribución de ingresos.

Es bajo este escenario que los actuales empleados de la compañía sostuvieron una reunión interna para hablar sobre este asunto, y las cosas se pusieron tensas.

El staff de Twitter no luce feliz con Elon Musk

La agencia noticiosa Reuters ha publicado todos los detalles filtrados de esta junta organizada por el actual CEO de la red social, Parag Agrawal, revelando que en realidad los empleados de Twitter no estarían muy conformes, seguros, ni felices con la adquisición de la compañía por parte de Elon Musk.

Los miembros del personal se habría mostrado enojados llegando al grado de incluso pronunciarse en contra de la venta, exigiendo de paso respuestas de la compañía sobre cómo manejaría un posible éxodo masivo de personal:

TWITTER OFICIAL - Archivo (TWITTER OFICIAL/Europa Press)

“El discurso de relaciones públicas no está funcionando. Nos dijeron que no filtraramos detalles y que hagamos un trabajo del que estemos orgullosos, pero no hay un incentivo claro para que los empleados hagan eso.”

Es lo que señala uno de los empleados presente en la conferencia donde el CEO Agrawal trató de asegurar a los empleados que no habría un gran éxodo hasta el momento después del anuncio, pero que la compañía estaría monitoreando la situación en caso de suceder.

Otro empleado expresó su preocupación por la seguridad laboral. Justamente luego de los informes donde se afirma que Elon Musk ya está considerando recortes de empleos y de salario para ejecutivos y miembros de la junta.

No existe garantía alguna de que dicha medida no se aplique también con la base de empleados. En donde podrían reajustar sus salarios o eliminar por completo su puesto de trabajo.

El CEO en todo momento habría mantenido la compostura, asegurando que Twitter siempre se había preocupado por sus empleados y que cree que por lo tanto seguiría haciéndolo.

Pero la realidad es que la incertidumbre se mantiene a tope y la junta no parece haber ayudado en mucho.