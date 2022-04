Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 28 de abril al 1 de mayo del 2022

Conoce qué te deparan los astros el e horóscopo de Mhoni Vidente, quien te deja tus números de la suerte, color de la suerte y el mensaje de los astros para esta semana llena de energía positiva.

Aries

Analizarás este fin de semana un cambio de actitud y de vida; recuerda que estás en el momento preciso de comenzar un nuevo ciclo y prosperar. Te llega la invitación para salir de viaje, aunque será una aventura relámpago. Viernes de realizar pagos de última hora; tendrás mucho trabajo y juntas. Recuerda que tu signo es muy cumplido en todo lo que realiza, así que trata de administrar tu tiempo.

Te llega un dinero extra por un aumento de sueldo; si tienes negocio propio, trata de darle más interés y enfócate en hacerlo exitoso. Cuidado con una expareja que hablará mal de ti, trata de buscarla y llegar a un buen acuerdo; deja de lado los rencores. Tendrás un golpe de suerte con los números 02,13 y 40; incluye tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. El mensaje de tu ángel es: “Borra la culpa de tu conciencia”, no has hecho nada malo, deja el pasado atrás.

Tauro

Viernes de tener mucha prisa por sacar todos los pendientes de tu trabajo, recuerda que a tu signo le gusta siempre tener en orden su vida. Te llega la invitación para comer o cenar con amigos por tu cumpleaños; te vas a divertir mucho. Evita comentar lo que te platican, puedes meterte en problemas por culpa de chismes, así que trata de ser más discreto. No seas tan rencoroso e intenta perdonar a quien te hizo daño.

Cuidado con tu dinero, son tiempos de ahorrar. En el amor seguirás con tu pareja estable y a los solteros les vendrá un amor muy fugaz y apasionado del signo de Acuario o Virgo. Vendrá un golpe de suerte el día viernes con los números 06 y 15. El mensaje de tu ángel es: “Me doy permiso y me conforta superar los momentos difíciles de mi vida, así como disfrutar mi éxito”.

Géminis

La fortuna sigue de tu lado, vienen sorpresas agradables este viernes. Recuerda no confiar demasiado en tus amigos porque tu signo atrae mucho las envidias. Sales de viaje a un día de campo, terminas una auditoría en tu trabajo y, en la escuela, aplícate en los exámenes; tu punto débil es el déficit de atención. En el amor seguirás con dos a la vez, tu signo no puede resignarse a perder una pareja, decídete.

Ten cuidado con problemas de una infección de piel y cuídate más del sol. Realizas unos pagos de tarjeta. Tendrás una fiesta este sábado que te hará sentir excelente. Un golpe de suerte vendrá este domingo con los números 06 y 19. El mensaje de tu ángel es: “Mantente sereno y en calma sin importar lo que suceda alrededor de tu vida”.

Cáncer

Fin de semana de estar con muchas presiones personales. Tu signo es muy intenso y siempre busca lo mejor, pero intenta recordar que eres un ser humano y se vale equivocarse; ten paciencia. Recibes una invitación para salir a cenar este viernes, de un nuevo amor. Cuídate de problemas familiares, tu signo es muy dramático y no entiende razones, así que trata de mantener la calma. Llega un dinero extra por la venta de una propiedad o un coche.

Sé cuidadoso con tu alimentación y trata de seguir la dieta. No te metas en problemas que no son tuyos, recuerda que es mejor vivir solo tu vida. El domingo tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 12. El mensaje de tu ángel es: “Disfruta recibir regalos de la vida, no niegues la fortuna”.

Leo

Tendrás muchas alegrías y buenos momentos durante el fin de semana. Recuerda que estás en tu mejor época y vendrá una sorpresa muy agradable que te hará sentir bien; solo evita vicios, recuerda que tu signo puede ser débil, diviértete en tus fiestas sanamente. Recibes una invitación para salir de viaje a un día de campo este domingo; hazlo, te hará renovar tus energías.

Pagas una deuda de tu coche y te busca un amor del pasado solo para tener sexo, pues tu signo es el más sensual del zodiaco. Cuida tu carácter, intenta no pelear sin razón y menos con tu familia. Te regalan una mascota. Sigues con tu curso de idiomas y sistemas. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 04 y 51. El mensaje de tu ángel es: “Solo piensa y expresa palabras positivas”.

Virgo

Viernes de cambios radicales en tu trabajo, estará lleno de buenas noticias alrededor de tu vida y significará un cambio positivo en tu entorno. Te invitan a salir al cine y a cenar con unos amigos. Llegas a un acuerdo con tus superiores en tu trabajo y te dan un aumento salarial. Cuídate de problemas con la espalda. Arreglas asuntos de un contrato de arrendamiento.

No seas tan comunicativo, intenta guardar cosas personales de tu vida; trata de ser más discreto. Realizas una remodelación de tu casa y decides comprar muebles. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 19 y 21. El mensaje de tu ángel es: “Que tu nivel de energía positiva siempre sea alto para que tengas éxito en todo lo que te propongas”.

Libra

Es un fin de semana de suerte porque te llega dinero que no esperabas, en la loterías tus números de la suerte serán el 7 y 18. Te recomiendo usar más el naranja para atrapar la suerte. Van ser días de sentirte de lo mejor contigo mismo y hacer cambios positivos en tu forma de pensar, te olvidarás de los rencores y corajes guardados, recuerda que debes vivir el presente.

Sigue con el ejercicio que te ves de lo mejor, arreglas tu casa y compras muebles, recuerda que a tu signo le gusta mucho la decoración. Tendrás una invitación por parte de un amor nuevo del signo fuego, a los libra que están en pareja les van venir unos días de mucha convivencia y habrá un embarazo en puerta. El mensaje de tu Ángel dice que vivas el presente como un regalo de la vida, la felicidad está a tu alcance y sólo debes tomarla.

Escorpio

Este viernes será un día de mucha tensión en tu vida laboral y personal, recuerda que los problemas hay que enfrentarlos en su momento y así verás cómo tendrás éxito en lo que realices. Te invitan al cumpleaños de un amigo, debes ir porque eres el alma de las fiestas. Trata de controlar tu celos para que puedas vivir una relación más armoniosa con tu pareja.

Te haces una operación estética y decides ahora sí ponerte a dieta, ya no seas tan impulsivo y trata de controlar tus enojos que eso sólo te hacer tener problemas de salud. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 13 y 40. También tendrás una invitación para ir a una caminata al aire libre, eso te ayudar a sacar el estrés. Tu Ángel de la guarda te dice que tu luz brilla con intensidad y que te es permiso para amar y ser amado.

Sagitario

Será un fin de semana de lo mejor, vivirás momentos muy placenteros con tu pareja y familia, recuerda que tu signo es el más apegado a sus padres, así que trata de disfrutarlos. Te llega la invitación para salir este viernes con un amor del signo de tierra que te hará sentir muy bien. Como ya vas a empezar una relación nueva, no compares a tu nueva pareja con relaciones anteriores.

Pagas deudas de tu tarjeta de crédito, le haces fiesta a tu hijo o un familiar este domingo. Cuidado con los problemas de dolor de cadera y pierna, recuerda que es tu punto débil, trata de ir con tu médico. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 44, usa el color blanco para atrapar más la suerte. Tu Ángel de la guarda te manda a decir que tú eres brillante y el ser más perfecto y debes elegir ser feliz ahora.

Capricornio

Fin de semana de muchas actividades, recuerda que tu signo siempre quiere hacer todo al mismo tiempo, trata de darte tiempo para todo lo que realizas. Cuídate de dolores de estómago y de intestino, aprende a comer más saludable porque tienes mucha tensión. Te llega la invitación este domingo para ir de compras y a una fiesta en la que destacarás por tu carisma, recuerda que te hace bien conocer personas interesantes en tu vida.

Recibes dinero por una deuda del pasado, un amor te busca para ir de viaje en mayo. Arreglas tu carro y decides cambiarlo por uno más reciente. Domingo de estar con la familia disfrutado de un paseo. Tus números de la suerte son 27 y 66. El mensaje de tu Ángel de la guarda es que te des permiso de quererte más e ignorar las críticas de os que te rodean, eres el ser consentido de Dios.

Acuario

Fin de semana de trabajo extra y exámenes, recuerda que estás en el tiempo de hacer algo para tu vida, no lo dejes pasar, inyéctate mucho ánimo para realizar todas las tareas pendientes. Te invitan a un evento deportivo, eso te ayudará a relajarte y disfrutar más de tu vida. Llega dinero por comisiones y trabajo extra. Cuídate de problemas del estómago, ya no comas tanto en la calle. Saldrás de viaje con tu familia, esos momentos se quedan para siempre así que hazlo.

Ya no busques al amor, deja que llegue a tu vida y disfruta de tu soltería conociendo y divirtiéndote. Tus números de la suerte son 15 y 16, usa mucho el amarillo para atrapar a la suerte. Tu Ángel de la guarda dice que llenes tu vida de tranquilidad y tu alma estará plena de fe para vencer cualquier obstáculo que te pueda dañar.

Piscis

Es momento de hacer cambios necesarios para que estés lleno de buena fortuna. Recuerda que eres el guía de tu vida y decides hacia dónde la diriges, la suerte va estar de tu lado. Arreglarás tu casa para venderla porque buscas una más grande. Tu pensamiento es muy fuerte y siempre atrae lo que desea. Te busca un amor del pasado, pero solo para reclamarte, cierra ese ciclo y conoce a personas más compatibles contigo.

Te invitan a salir de viaje en mayo, eso te ayudará a estar de lo mejor. Ya no le des vueltas al amor; si te gusta, dile que serás correspondido. Te llega un dinero extra este domingo y va ser con los números 11 y 29. Trata de vestirte de rojo que eso te ayudar atrapar la suerte. Tu Ángel de la Guarda dice que siempre seas fiel contigo mismo y que el motivo de tu vida tiene que ser la felicidad.