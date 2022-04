¡Cuidado con los alimentos con moho! Estos tienen micotoxinas que perjudican nuestra salud

Así quites la parte enmohecida, no debes comer el resto del alimento. Foto: bing.com/images.

En nuestras cocinas los alimentos corren el riesgo de agarrar moho cuando los almacenamos en condiciones inadecuadas.

Por ejemplo, cuando los dejamos afuera del refrigerador y hay mucho calor productos como el pan o cualquier comida hecha con harina está en peligro de enmohecerse.

De igual forma, si dejamos alimentos dentro de la nevera por tiempos muy prolongados también puede salirles esa superficie aterciopelada de color verde o blanco generalmente, mejor conocida como moho que contiene micotoxinas, unos compuestos que afectan gravemente la salud humana y animal.

¿Pero qué es el moho?

El moho provoca la descomposición del alimento. Foto: bing.com/images.

Según el Portal Curadas, el moho en los alimentos es una señal visible de deterioro, es un recubrimiento filamentoso de aspecto aterciopelado producido por diversos tipos de hongos sobre la materia orgánica que provoca su descomposición.

Aunque no los observemos a simple vista, los hongos filamentosos o mohos están en todas partes.

¡Quitar la parte enmohecida no es suficiente!

Es común pensar que si quitamos la parte que tiene el moho, podemos comer el resto del alimento, pero esto no es en absoluto aconsejable porque las micotoxinas, debido a su pequeño tamaño, se pueden difundir por todo el alimento, aunque éste parezca sano.

Recomendaciones para evitar el moho

Congelar las verduras y frutas ya picadas en una buena opción para evitar el moho y, por tanto, conservar el alimento. Foto: bing.com/images.

En los lugares cálidos, es recomendable congelar gran parte de los alimentos. Por ejemplo, una opción sería picar las verduras y frutas, separarlas en bolsitas click y congelarlas.

Irás sacando las bolsitas en la medida que uses las verduras y frutas. En caso de que no uses todo el contenido de la bolsita podrás guardar de nuevo éstas en el congelador.

También funciona congelar el pan y sacarlo algunos minutos antes de consumirlo, esto asegurará que no le saldrá moho y se conservará sabroso por mucho tiempo.