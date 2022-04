Turismo espiritual, una oportunidad para reactivar el sector

En 2007 el turismo espiritual fue considerado por la Organización Mundial del Turismo como el segmento de más rápido crecimiento, ya que las personas están buscando desarrollar su propia espiritualidad y descubrir la de los demás. De hecho, este sector se basa en una variedad de motivaciones que van desde el turismo religioso tradicional, hasta la medicina alternativa y las formas de inmersión y conexión con la naturaleza.

Por su parte, Ostelea Tourism Management School define que, el turismo religioso y el espiritual, tienen actividades en común como: peregrinaciones, rutas, meditaciones o creencias que se dan en las diferentes religiones del mundo. En el panorama occidental y en Latinoamérica se observa, sobre todo, en la Semana Santa y en los carnavales locales.

Turismo espiritual.

Vale resaltar que, según la Organización Mundial del Turismo, durante los últimos años la oferta ha tenido un fortalecimiento, la cual, además, se ha preparado ante las nuevas tendencias resultado de la pandemia: turismo de vacunación, propuestas sostenibles, seguridad y -ahora- turismo de bienestar y espiritual.

Según los expertos de Ostelea Tourism Management School, una de las oportunidades que tiene América Latina en este contexto son las nuevas demandas por destinos poco concurridos. El turismo de naturaleza, el espiritual, el ecológico y el deportivo son ideales en sitios como las selvas, el Amazonas, los desiertos, el Caribe y el Pacífico, los cuales ofrecen múltiples atractivos.

¿Cuál es la oferta en Ecuador?

De acuerdo con el Ministerio de Turismo, en la Semana Santa del año pasado los establecimientos y atractivos turísticos recibieron a más de 33 mil personas, con ingresos superiores a los $ 3 millones. Asimismo, la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico de Quito señala que, este año, se espera superar las entradas de la economía y continuar con la tendencia vivida en el feriado de Carnaval, donde se pudieron duplicar las cifras del 2021, y de esta forma reactivar la economía del sector turístico y su cadena productiva.

Estas son algunas de las experiencias espirituales que existen en Ecuador:

En Quito, para esta temporada de semana mayor, los visitantes pueden realizar la Procesión de Jesús del Gran Poder y la misa campal del ‘Domingo de Ramos’, las cuales son reconocidas ceremonias religiosas que se desarrollarán en el atrio de San Francisco con la presencia de los fieles.

También, en el país existen sitios en los que pueden hacer múltiples actividades: desde bañarse en las aguas del Pacífico a recorrer la selva Amazónica, bucear en las Islas Galápagos o conocer la “magia” de la Mitad del Mundo.

Turismo religioso.

¿Cuál es la oferta en Perú?

En base del informe del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú, se destaca que las cifras de enero de 2022 “quintuplican las llegadas registradas en el mismo periodo de 2021″, con unos 12.000 arribos, en donde se pudo tener una positiva reactivación económica.

Destinos en los que puede vivir una gran experiencia rodeado de espiritualidad.

Semana Santa es el momento perfecto para disfrutar de una escapada con los amigos. Aunque las opciones son infinitas como Pasco, una tradición austro-alemana en el Perú; un recorrido por Huánuco, con impresionantes paisajes de la Sierra y la Selva; además realizar la caminata en el complejo arqueológico de Garu; el monumento Inca de La Unión-Dos de Mayo; el famoso Templo de las Manos Cruzadas; y -por último- la ciudad de Lunahuaná, famosa por tener la alternativa de vivir la adrenalina con deportes extremos en aguas del río Cañete.

El país tiene fascinantes ruinas, animadas ciudades, magníficos paisajes, ríos salvajes y la selva del Amazonas, todo en la cuna del imperio inca.

En definitiva, estos dos destinos latinoamericanos, se constituyen como opciones muy completas para hacer este tipo de turismo y disfrutar de grandes experiencias.

