Conoce el nuevo y peligroso reto viral: el desafío del aerosol

Las redes sociales dan para todo. Incluso para viralizar contenido nocivo para la salud.

Esto es lo que ha sucedido recientemente en la red social TikTok, en la que algunas influencers de belleza aparecen inhalando aerosoles que, supuestamente, les dan un bronceado dorado, algo que los médicos advierten como ineficaz, además de peligroso.

Se afirma que los aerosoles nasales de bronceado aumentan la producción de melanina en la piel después de inhalarlos, por lo que una popular tiktoker británica, @hannahtayy, compartió un video usando uno de esos productos.

“Quiero decir, prefiero morir caliente que vivir fea”, dijo la influencer de belleza sincronizando los labios en un clip que obtuvo más de 130,000 me gusta. “Entonces, si esto me va a quitar 10 años de vida, no me importa. No quiero envejecer de todos modos, las personas mayores son feas”.

Eso desató los comentarios de varios seguidores señalando su deseo de probar el aerosol para ese fin, mientras que otra docena de videos similares, con otras mujeres jóvenes inhalando los aerosoles nasales, se convirtieron en virales.

Hablan los expertos

El bioquímico cosmético Krupa Koestline dijo a la publicación Allure que muchos de los aerosoles contienen palmitato de dihidroximetilcromonilo, “un ingrediente autobronceador que ayuda a aumentar la producción de melanina cuando se usa tópicamente”, pero que no ha sido aprobado para inhalación por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos.

“No hay seguridad comprobada de ingerir palmitato de dihidroximetilcromonilo en absoluto”, agregó la dermatóloga Nancy Samolitis a la publicación. “Si funciona o no, no lo sabemos”.

“El uso nasal de medicamentos puede afectar cosas como el sentido del olfato. También pueden ser potencialmente tóxicos para los cilios de la nariz, que permiten que la nariz mueva la mucosidad a través de ella con normalidad”, afirmó el doctor R. Peter Manes, rinólogo de Yale Medicine, a Everyday Health.

TikTok se pronunció

La viralización de esos videos incitando el uso no aprobado de estos aerosoles hizo pronunciarse a TikTok, que incluso llegó a eliminar varios videos de usuarios realizando esta peligrosa tendencia para la salud.

“Nuestra política sobre actividades ilegales y mercancía regulada prohíbe la promoción de aerosoles nasales de bronceado y hemos eliminado los videos que usted ha compartido con nosotros”, comunicó la red social a los usuarios a los que les fue removido su contenido..