Científicos admiten que el Covid endémico está cada vez más cerca

Como fue alertado por varios especialistas en la materia, de a poco el mundo ha visto cómo el Covid-19 ha podido ser combatido y estabilizado, sin embargo, no quiere decir que ya estamos en el final del camino.

Son muchas naciones las que han levantado sus estrictas restricciones sanitarias y han reiniciado muchas actividades que dan una sensación de normalidad diaria de la vida.

Un comunicado emitido en enero por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indicó que la pandemia de coronavirus está entrando en una “nueva fase” y la rápida propagación de la variante Ómicron podría ofrecer una “esperanza plausible” para volver a una mayor normalidad en los próximos meses.

Pruebas de covid-19 (VioletaStoimenova/Getty Images)

Fase endémica

Lo primero que hay que aclarar que por ahora y así lo mantiene la OMS que el mundo sigue en pandemia por Coronavirus. La posibilidad de entrar en fase endémica está latente, pero por falta un poco más de tiempo y camino por recorrer.

William Hanage, epidemiólogo y profesor asociado de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard afirma que el SARS-CoV-2, sostuvo la idea de que no entró todavía a una fase endémica. Para el científico es precipitado y riesgoso decir que una enfermedad es endémica porque no genera grandes brotes. “Que eso no suceda, no significa que una enfermedad sea inofensiva, porque se puede tener una enfermedad endémica que continúe todo el tiempo y que mate a muchísima gente”, advirtió.

El profesor de la prestigiosa Universidad de Harvard completó su hipótesis al mencionar que “la tuberculosis es endémica en gran parte del mundo y mata a millones de personas. La malaria es un asesino igualmente mortal y, sin embargo, se considera endémica, es decir, el coronavirus convivirá con nosotros: pasará de ser pandémico a endémico. El tema en cuestión es determinar cuándo sucederá eso”.

Cubrebocas. Será opcional esta medida de protección en la entidad. (Moisés Pablo/Moisés Pablo)

De pandemia a endémica

Eleanor Murray, epidemióloga de la Universidad de Boston, aportó que para que una enfermedad infecciosa se clasifique en la fase endémica, la tasa de infecciones debe estabilizarse a lo largo de los años, en lugar de mostrar picos grandes e inesperados como lo hizo el COVID-19 desde su aparición. “Una enfermedad es endémica si el número reproductivo es estable en uno”.

La conclusión que todos los especialistas comparten es que cualquier virus se vuelve endémico cuando baja considerablemente su circulación y cuando los cuadros son más leves. No se descarta que este mismo 2022 el Coronavirus pase a fase endémico, sin embargo, todavía hay que esperar un poco más.