Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana: del 21 al 25 de marzo del 2022

Conoce qué te deparan los astros el e horóscopo de Mhoni Vidente, quien te deja tus números de la suerte, color de la suerte y el mensaje de los astros para esta semana llena de energía positiva.

Aries

Empieza el mejor ciclo para tu signo, da comienzo a la renovación de la energía positiva el 21 de marzo. Tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas en cuestión de negocios y proyectos. Habrá muchos festejos y regalos que no esperabas. Compras boleto de avión para salir de viaje en estos días. Pagas todas tus deudas y administras más tus ingresos. Eres muy bueno para los idiomas y la política, usa esas habilidades para crecer en lo profesional.

En el amor te busca alguien del signo de Capricornio o Libra. Debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma, recuerda que tu punto débil son los nervios y eso te ayuda a estar mejor de tu mente. A los Aries que están casados deben de controlar sus celos. Cuídate de dolores de cabeza y cuello, trata de ir con el médico. Tus números de la suerte son 13 y 29.

Tauro

Semana de muchas actividades importantes en tu vida y decides poner en orden todo lo que te rodea. No abandones tu preparación y piensa en tomar algún curso. Te llegarán varias propuestas de cambios de trabajo mejor pagados. Tramitas un crédito para otras deudas, solo organízate bien para que no meterte en más problemas. Por fin vendrá a ti el amor que tanto necesitas para ser feliz y estar en paz.

El 21 de marzo va a ser un día de cambios para bien en tu vida, te recomiendo que te des baños de sol. Sal a caminar en las mañanas con ropa blanca. Te llega un dinero extra por una deuda y pago de comisiones. Eres el más fuerte de los signos del zodiaco, por eso debes tomar clases de liderazgo, eso te va a ayudar a ser más exitoso. Tus números de la suerte son 17 y 99.

Géminis

Semana de estar muy pensativo en tu trabajo y decides darle un cambio a tu vida. Tu signo es muy mental y si no está bien en un lugar se bloquea, así que a buscar mejores oportunidades de trabajo. Te buscan para invitarte a salir de viaje con tus amigos. En el amor te busca alguien del signo de Acuario o Aries para tener una aventura sin compromiso. Te pones a dieta y dejas un tiempo el alcohol para renovar por competo tu cuerpo de las impurezas.

En el trabajo va a haber cambios muy fuertes alrededor tuyo. Tomas unas clases de primeros auxilios y enfermería. Recuerda aprovechar siempre todo tu tiempo para hacer cosas productivas. Tendrás un golpe de suerte el 21 de marzo y vendrá a ti un dinero que no esperabas. Te recomiendo que prendas una vela blanca y darte un baño con agua bendita. Tus números son 07 y 14. Tu color de la abundancia es amarillo.

Cáncer

Semana de estar con mucho trabajo y con supervisión de tus jefes. Se avecinan cambios fuertes en puestos de jerarquía, trata de mantenerte muy atento a tu desempeño laboral y verás que viene un ascenso en tu puesto de trabajo. Será una semana de recordar mucho a personas que ya no están contigo. Sacas un boleto de avión junto a tu pareja para salir de viaje en Semana Santa. Algo muy importante para los Cáncer es comprometerse en todo lo que realizan y no dejarlo a la mitad.

Tendrás un golpe de suerte el 21 de marzo y una corriente de energía positiva que te va a ayudar a estar mejor. Recuerda no prestar dinero porque tu signo no sabe cobrar. Tus números de la suerte son 05 y 33. Tu color de la abundancia el verde. Cuídate la piel y trata de no tomar mucho sol, recuerda que es tu punto débil.

Leo

Semana de reinventarte y ver que los malos momentos ya quedaron atrás. El elemento de tu signo es el fuego, por eso este 21 de marzo se renuevan por completo todas tus energías positivas. Tramitas con un abogado un permiso para trabajar en otro país. Crecerás más en todo lo relacionado a proyectos de trabajo, por eso no te estanques tú mismo y trata de buscar lo mejor para ti.

Recuperas el amor perdido y será una semana de lo más amorosa. Te viene un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 03 y 29. Tu color de la abundancia el naranja. Cuídate de dolores de huesos y espalda, trata de cambiar el colchón de tu recámara para descansar mejor en las noches. Ya preparas tus vacaciones. Eres el alma de las fiestas y por eso todo mundo te busca para convivir.

Virgo

Semana de estar con los astros a tu favor. El 21 de marzo tu energía va a estar en un ciclo de metamorfosis, dejando atrás lo negativo que estaba obstruyendo tu éxitos. Será una semana de mucho trabajo y juntas con los dueños de la empresa para actualizar todo el sistema de manejo de computo. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad. Te busca un amor del pasado para ya cerrar el círculo y pagarte una deuda de dinero.

Tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas y en esta semana vendrá a ti un amor del signo de Aries o Géminis que te hará muy feliz. Ya no pienses en los demás y trata de ponerte a ti primero en todo lo que necesites. Tendrás un golpe de suerte con los números 12 y 26. Tu color de la abundancia el blanco.

Libra

Semana de aprender a ser constante y ya no desanimarte en los intentos de ser alguien en la vida, son tiempos de crecer y dejar un poco la flojera y realizarse profesionalmente. Tendrás un golpe de suerte el 21 de marzo y vendrán a ti varias oportunidades en cuestiones de proyectos. Tu signo es muy desprendido de lo material, pero a veces tienes que darte algunos gustos.

Tendrás mucha suerte con los amores prohibidos, pero mejor aléjate de los problemas. Te haces una operación estética o dental y todo sale de lo mejor. Ayudas a un amigo en un problema de divorcio. Arreglas papeles de migración o residencia. Sigue con el ejercicio y por fin ya dejas los dulces o chocolates, que son tu punto débil. Tendrás suerte en los juegos de azar el día lunes con los números 01 y 36. Tu color el rojo y azul fuerte.

Escorpión

Necesitas empezarte a renovarte por completo, sobre todo en lo laboral. Recuerda que ya no puedes esperar más tiempo y no confiar tanto en las personas que no te quieren ayudar para crecer profesionalmente. Esta semana manda tu curriculum actualizado con tus datos para buscar una mejor opción laboral. Haces pagos deudas del pasado y te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias.

Trata de dormir más en las noches y apagar tu celular, no todo son las redes sociales. Prende una vela roja y trata de cortarte el cabello el 21 de marzo que ese día tu signo estará entrando a un nuevo ciclo de espiritualidad y renovación energética. Tus números de la suerte son 09 y 88. Trata de usar mucho perfume en estos días y estrenar ropa para que tu energía crezca más.

Sagitario

Semana de estar con muchos proyectos atrasados de tu trabajo, así que trata de no desesperarte para que no tengas problemas con los jefes de tu empresa. Esta semana estarás festejando a un amigo o familiar, recuerda que tú eres muy bueno para organizar fiestas y más si son de tus seres queridos. Trata de ya ponerte a dieta y dejar un poco las frituras y dulces, que esto te hace estar un poco fuera de forma.

Te compras ropa y decide cambiarte el look. Te recomiendo sacar todo lo que no utilices de tu clóset para que renueves tu energía. Tendrás problemas con tu pareja por culpa de infidelidades y celos. Los Sagitario solteros por fin deciden ya tener pareja formal con los signos de Aries o Leo. Tus números de la suerte son 07 y 09. Tu color de la abundancia es el naranja.

Capricornio

Semana de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas de trabajo y estudios. Tu signo es muy rencoroso y eso le hace que tenga dificultades en su vida personal. Por eso aprende a soltar lo que no fue. Te llega la propuesta de la compra de un coche, hazlo que es el momento de crecer más tu patrimonio. Trata de no volver con tu ex pareja, recuerda que si ya te fue infiel te lo va a volver a hacer.

Cambias muebles de tu casa y mandas a arreglar el baño. Eres muy bueno para los idiomas y la administración de proyectos, así que trata de estudiar algo relacionado. Tus números de la suerte son 19 y 23. Tu color de la abundancia es el rojo y blanco. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio y mantenerte en forma.

Acuario

Semana de mucha transformación personal, tendrás la oportunidad de conocer personas muy importantes que te ofrecen un mejor trabajo y la propuesta de un negocio. Ten cuidado con la espalda y cuello, trata de no lastimarte al hacer ejercicio. Compras un regalo para una amiga que cumple años. Tu signo es muy carismático y eso hace que siempre estés rodeado de muchas personas que te aprecian.

Tendrás juntas de última hora con tus jefes para unos cambios de puesto. Alguien del trabajo se está enamorando de ti, así que pon en claro tus sentimientos. En el amor te busca alguien Aries o Libra que hablará de estar en una relación contigo. Tus números de la suerte son 13 y 50. Trata de vestirte de colores fuertes. Ya estás preparando las vacaciones de Semana Santa con tus amigos.

Piscis

Semana de muchos cambios en tu vida personal y empiezas a evolucionar en lo profesional. El 21 de marzo que va a ser de suerte para tu signo y elevación espiritual. Te va a buscar un amor del pasado del signo de Sagitario o Géminis que va a querer regresar contigo. Preparas un viaje para el mes de abril en Semana Santa. Dale más detalles a tu relación amorosa y no descuides tanto a tu pareja.

Te viene un golpe de suerte en esta semana con los números 08 y 77. Vístete de blanco para mejorar tus energías. Trata de enfocarte en tus mejores cualidades para enfocarlas en tu beneficio. Cuídate de problemas de migración si vas a viajar al extranjero. Ya no busques lo que no va a llegar, aprende a vivir el día a día y ser feliz.