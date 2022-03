Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 17 al 19 de marzo del 2022

Conoce cuáles son tus números de la suerte en el horóscopo de Mhoni Vidente para un fin de semana lleno de energía positiva. También te entrega el signo del zodiaco con el que eres más compatible.

Aries

Viernes de estar con mucho trabajo y en la firma de un contrato nuevo. Recuerda que estás casi en tu plena fuerza espiritual y es porque entras en tu etapa de renovación de energías positivas, así que aprovecha esta buena racha que atraviesas. No estés tan preocupado porque no te llega la persona ideal, el amor siempre llega en su momento; mientras disfruta tu soltería y salte a divertir con tus amigos.

Te llegan familiares de fuera para pasar unos días en tu compañía. Ten cuidado con problemas de intestino, trata de no comer tanto en la calle y controlar el exceso de alcohol y picante. Este fin de semana arreglas tu casa y sacas todo lo que no necesitas. Serás muy compatible con Capricornio o Virgo. Compras un boleto de avión para el mes de marzo. Tus números de la suerte son 26 y 77. Tu color el naranja.

Tauro

Días de mucho trabajo extra y estar arreglando asuntos de venta o compra de una propiedad. Este fin de semana te sentirás seguro en tu persona y al fin sabrás para dónde vas en la vida. Recuerda que tu signo siempre busca la seguridad en todo lo que realiza y eso lo vas a lograr. Los Tauro que están solteros se vuelven a enamorar y va a ser de alguien del signo de Acuario o Virgo que son tus más compatibles, así que a disfrutar del amor, que estás en una etapa de ser feliz.

En tu casa tendrás una discusión con un familiar, trata de no tomarlo tan en serio y dejar que todo fluya. Recibes un dinero extra por parte de una comisión. Te vas de fiesta este sábado con tus amigos. Te compras ropa o tenis para hacer ejercicio. Tus números de la suerte son 23 y 40. Tu color el rojo intenso.

Géminis

El viernes te sentirás pleno en tu vida. Tu signo no sabe estar solo, así que este fin de semana será de mucha convivencia con tu pareja. A los que están solteros estarán conociendo amores nuevos del signo de Aries, Libra y Sagitario que serán tu pareja ideal. Trata de acomodar tu vida en cuestiones personales y no cargar problemas que no son tuyos, es mejor mantenerte al margen.

Trabajas el sábado en un negocio propio que te va a dejar más abundancia. Fin de semana de cambiarte de casa. Quieres hacer muchos planes a la vez, pero debes darle espacio a cada idea que tengas en mente para llevarla acabo de la mejor manera. Tendrás un golpe de suerte el domingo y va a ser con los números 15 y 40, trata de combinarlos con tu día de nacimiento para que personalices tu suerte. Tu color es el azul.

Cáncer

Fin de semana para reinventarte y sacar lo mejor de ti en todos los sentidos. Recuerda que tu signo es el más alegre del zodiaco y con muy buenas energías alrededor. Viernes de empezar un nuevo proyecto de trabajo y organizarte mejor en el actual. Este día las energías positivas van a estar de tu lado, así que trata de aprovecharlas para hacerte notar en tu desempeño laboral.

No hagas tanto caso a los chismes y malos comentarios que hacen de ti, tu signo es el más carismático y eso hace que siempre tengas envidias a tu alrededor. Ten cuidado con lo que comes, trata de seguir con la dieta en este fin de semana. Te recomiendo tomar un curso los sábados de actuación, eso te va a ayudar a crecer como persona. Tendrás un golpe de suerte con los números 7 y 91. Tu color de la abundancia el blanco.

Leo

Lo mejor que puedes hacer este fin de semana es empezar a renovar tu vida con pequeñas acciones como salir a caminar en las mañanas para que la luz solar te llene de energías y te quite todo lo negativo. Este fin de semana va a ser de muchos eventos nuevos y fiestas, así que trata de poner toda la buena actitud para disfrutar lo que se te presente. Ten cuidado con amores nuevos, recuerda que no todos son buenas personas como tú.

Te invitan a salir de fiesta o a un antro este sábado, trata de no tomar mucho alcohol porque después te da cruda moral. Para los Leo que están solteros van a ser días de muchos amores fugaces y apasionados. Para los que siguen con pareja va a ser un fin de semana de mucha convivencia. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 27. Tu color el amarillo.

Virgo

Tres días de buena suerte en tu vida, especialmente para reinventarte en el amor; a tu signo le hace muy bien vivir una relación amorosa y este es el momento tenerla en plenitud. Tus signos más compatibles son Aries o Géminis. Trata de pagar deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en el futuro. Ya no le platiques a nadie tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser más discreto.

Sal el domingo a pasear y tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Tu signo es el más fuerte del zodiaco y eso te hace siempre tener retos importantes en la vida, no le digas que no a tu destino y enfréntalo. Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 28. Cuidado con problemas de espalda y dolor cabeza, trata de ir con tu médico.

Libra

Pon en orden tus ideas este fin de semana y prioriza tu bienestar. A tu signo le gusta estar bien económicamente, así que trata de emplearte los fines de semana; te recomiendo que pongas un negocio con tu pareja y familia, te funcionará súper bien. Evita las mentiras, sobre todo en el trabajo, y trata de no llenarte de chismes ajenos. Tendrás una sorpresa este viernes y será con un dinero extra.

Intenta descansar, pues vives en tensión; mejor ve con un médico o date un tiempo de relajación. Eres propenso a cargarte de energías externas, aprende a limpiar tu espíritu. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 37 y 88, será el sábado. Tu signo es el de la amistad y siempre ves por los demás, por eso das los mejores consejos. No soportas la monotonía, así que siempre quieres salir de viaje.

Escorpión

Sacarás este fin de semana todas las tensiones que se te cargaron en el trabajo, tu signo se estresa mucho y por eso te recomiendo que te desconectes por completo de todo y disfrutes estos tres días; puedes salir a caminar al aire libre o trata de meditar, eso intensificará las buenas energías en tu vida. Este viernes haces pagos de tarjeta de crédito y de colegiaturas.

Sigue con el ejercicio y dieta para que te mantengas saludable. Conocerás a personas muy afines a ti, pero nada de compromiso firme. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 66. Tu signo es muy cambiante en sus decisiones y tienes un carácter muy fuerte, eso significa que cargas dos personalidades completamente opuestas y como tu elemento es el agua, casi toda tu vida es sentimental pero recuerda que tienes madera de líder social.

Sagitario

Te divertirás mucho este fin de semana, eres el más amiguero del Zodiaco y siempre buscas un pretexto para juntar a tus amistades, y en estos días podrás verlos, así que disfruta la convivencia. Este viernes resuelves un asunto legal a tu favor. También buscas un trabajo nuevo y mejor pagado y lo conseguirás, así que empieza a pensar cómo mejorar tu economía. Ya no discutas con tu ex pareja, es mejor cortar toda relación con esa persona que sólo te contagia su negatividad.

Te invitan a un día de campo fuera de tu cuidad; ve, lo disfrutarás mucho. Tus números de la suerte son 01 y 29. Este domingo te proponen un negocio que te emocionará, tu signo es muy carismático y es tiempo de que tengas más ingresos. Conocerás a alguien que te hará sentir muy enamorado, así que déjate querer. Tu papá te pide un favor.

Capricornio

Estarás ocupado este fin de semana sacando mucho trabajo atrasado y decides ponerte al día con todos tus pendientes. Ten prudencia en las discusiones con tus seres queridos, a tu signo le gusta ser independiente y eso a veces no les gusta a los demás, por eso te recomiendo que pienses antes de hablar o actuar. Este sábado te llega un dinero extra, pero trata de ahorrar.

Te busca un amor del pasado para volver, es del signo de Aries o Libra, sólo trata de analizar si realmente te conviene o no. Te invitan a salir de viaje tus amigos, te divertirás mucho. Evita los chismes familiares, trata de no platicar tanto tu vida privada, es mejor que seas discreto. Arreglas tu casa, a tu signo le gusta vivir bien. Le comparas un regalo a alguien muy especial. Tus números de la suerte son 21 y 30, y tu color el naranja.

Acuario

Tendrás muy buena suerte a tu alrededor este fin de semana, tu energía es muy fuerte y cuando te mentalizas, siempre tienes éxito en lo que realizas. La suerte estará de tu lado, te supervisan tus jefes y saldrás bien librado. Te busca un amigo para invitarte a un viaje. En el amor seguirás un tiempo solo, tu signo es muy exigente para tener una pareja y por eso te tardas en tener una relación seria.

Ten cuidado con el alcohol o exceso de comida, modera su consumo para que después no tengas problemas de salud. Haces unos pagos que tenías pendientes. Tendrás un fin de semana de mucha diversión y conocerás personas muy agradables. Te viene un golpe de suerte el domingo con los números 06 y 41. Decides pintar tu casa para mejorar el ambiente. Las mascotas son parte de tu familia, así que ponles más atención.

Piscis

Te auto festejarás todo este fin de semana y tendrás sorpresas agradables; tu signo es de los más queridos del Zodiaco y cada que cumples años te llenas de buenas amistades, así que pásala de lo mejor. Este viernes tramitas tu licencia de conducir o sacas tu pasaporte, es muy importante que tengas en regla tus documentos. Este sábado te buscan para invitarte a un negocio que te gustará mucho y mejorará tus ingresos.

Debes mantener tu casa limpia para que lleguen las buenas energías, saca todo lo que ya no utilizas. Extrañas mucho a un amor del pasado, pero recuerda que a veces es mejor conocer a personas más compatibles contigo, de preferencia de los signos Cáncer o Escorpión. Mandas a arreglar tu coche. Tienes un golpe de suerte el domingo con los números 07 y 21, y usa los colores azul fuerte y rojo.