El día en que Luisito Comunica dijo que Galápagos era el lugar más impresionante que había conocido, que recién se hace viral en Ecuador

Luisito Comunica lleva un largo trayecto en el mundo de YouTube, siendo uno de los hombres más influyentes en temas de viajes y gastronomía en el mundo. Y fue justamente en su trayecto, donde un día reveló que las islas Galápagos de Ecuador, era uno de los lugares más impresionantes que había conocido. Aunque ya han pasado unos años de dicha confesión, en Tiktok se ha vuelto viral el video en los últimos días.

En una entrevista, Luisito señaló que no puede elegir un solo lugar como tal como favorito, ya que sentía que todos los viajes le han dejado algo increíble. Pero el más le llamaba la atención, en ese momento y que había sido uno de los últimos sitios que había visitado, es el de Ecuador. “Uno que tengo en la punta de la lengua son las islas Galápagos, fui apenas. ¡No manches, qué lugar tan mágico, qué bonito de verdad!”, respondió Luisito Comunica.

Según explicó el youtuber, el lugar le encantó porque “recuerdo que yo iba caminando en una isla llena de lobos marinos y en eso me encontré con un lobo marino muerto, en putrefacción, pájaros comiéndolo, y dije: ¡órale, qué bonito que aquí no haya intervención humana! Siento que de existir esa intervención ya hubieran quitado al leoncito y pues no, ahí estaba”, contó Luisito.

“¡Qué mágico, esto es muy real, es muy natural!”, resaltó Luisito y añadió que ese fue su viaje reciente, el cual lo había realizado en el 2019.

La entrevista fue realizada por el periodista Jessie Cervantes, de radio Exa México en 2019, y aunque ya han pasado varios años, esta se ha viralizado en los últimos días en TikTok, ya que que el comunicador compartió en marzo ese fragmento del video en su red social. Y después, varios usuarios han replicado el contenido.