Broncho Vaxom, el medicamento que detiene el covid- 19 según estudios recientes.

El mes pasado el Colegio de Medicina de la Universidad Tucson y Arizona (USA) reveló que el fármaco, OM-85, bloquea las infecciones del covid-19 y podría poner fin a la pandemia. De igual forma la académica italiana Donata Vercelli explicó que este medicamento no permite el ingreso del virus para su mutación.

Nos comunicamos con el Dr. David Larreategui, pertenece al área clínica Zer- Health, y está más empapado de la investigación y avances de este estudio.

¿Qué es el OM-85?

“Es un lisado bacteriano. Es decir, son pedazos de bacterias que se colocan en una cápsula o que se los fabrica en polvo . Son antígenos que ayudan a estimular la respuesta inmunológica de la zona pulmonar del tracto respiratorio”.

“¿Qué es lo que sabíamos de este componente?”

“Tiene una importante actividad para prevenir la afección de virus en niños con asma , por ejemplo. Es un medicamento que se usa desde hace 20 años en el mundo para prevenir infecciones virales y bacterianas con factores de riesgo”.

“En adultos mayores se les administra para evitar que pasen por un proceso infeccioso. Por eso, un grupo de investigación en Europa y Estados Unidos empiezan a ver si Broncho Vaxom tiene una capacidad de control para los pacientes con covid-19″.

Capacidad de prevención

“Cuando hacen el análisis se dan cuenta que los pacientes que se administraron este medicamento lograron cerrar el cerrojo para evitar que cualquier virus devenga en infección. Hace seis semanas empezaron a salir muchas evidencias de la capacidad que tiene esta medicina en prevenir y mejorar la respuestas inmunológica que puede tener el virus en los pacientes con covid-19″.

Esto es importante, porque es una alternativa terapéutica que además la disponemos, no es nueva, es un fármaco ya probado, s e lo puede encontrar en las farmacias, no tiene un costo alto y puede ser de ayuda también para pacientes que no se han vacunado”.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

“Nausea, vomito, son los únicos que se presentan. No hay efectos mayores reportados. Es un fármaco tolerado, no tiene ningún efecto fuerte en la prescripción”.

¿Cómo se prescribe el medicamento?

“Para la presentación de adultos una capsula diaria de 500mlg por 30 días. Otro estudio indica una cápsula diaria durante 14 días. En niños un sobre diario por 15 días que son las indicaciones que se están utilizando”.

¿Cualquier paciente de cualquier edad puede ingerirlo?

“Correcto”.

¿No hay ningún problema en ingerir si es con la variante Delta u Ómicron?

“Con ninguna variante. No actúa sobre le virus, sino en los receptores de las células que lo captan. Al haber menos receptores atraes menos al virus como persona y la enfermedad (covid-19) disminuye. Es un fármaco bastante seguro”.

¿Se tiene conocimiento de hace cuánto tiempo se ha iniciado con estos estudios?

“Primero estuvieron en fase experimental tanto en Italia como en Arizona y pues ahorita están en fase comprobatoria con pacientes clínicos. Un proceso que va de uno a dos años. Es decir 2020, 2021″.

Esta nueva alternativa, ¿es más eficaz que las vacunas?

“No, para nada. Este fármaco se lo clasifica como un inmuno modulor, es decir que es un fármaco que apoya la inmunidad y que ayuda a mejorar la respuesta frente a bacterias y virus . Las vacunas juegan un rol preponderante y principal en el desarrollo de un sistema fuertemente inmune . Estas cápsulas ayudan y permiten que en aquellos pacientes que están infectados reduzcan la potencia de la infección”.

¿Han propuesto esto como alternativa frente a la propagación del covid-19?

“No todavía, porque los estudios de caracterización clínica están en proceso, los que se han ido presentando han mostrado eficacia. Pero todavía no tenemos estudios que demuestren acción total en poblaciones grandes, solo casos específicos. Es por eso que ningún país lo ha tomado como opción todavía”.

¿Este tipo de medicamento se lo puede encontrar en cualquier hospital público? ¿Es de distribución gratuita?

“No se encuentra en el cuadro básico de medicamentos y no se lo expende en el aparato estatal de la salud del país. Se le encuentra en el resto de farmacias comerciales del país”.