Algunos signos del zodiaco no superan fácilmente los errores que cometen en el amor y pueden dejar que esto sabotee las relaciones futuras. Y es que este grupo siempre considera que no tiene las herramientas necesarias para avanzar y ser cada vez una mejor pareja. Esto los hace sentirse un poco frustrados, pero no hacen nada para cambiar de parecer.

Signos del zodiaco que se culpan por todos los errores que cometen en el amor

Leo

Leo puede ser muy orgulloso, pero mantiene sus defectos ocultos y vuelven para perseguirlo en los momentos difíciles. Batallas internas y este signo puede que ni siquiera lo hable con nadie, pero mantendrá algunas inseguridades motivadas por experiencias pasadas.

Virgo

Los virgo son críticos con las personas, pero también con ellos mismos. En el fondo, por mucho que le diga a los demás cuánto tiene la culpa la otra persona, mantendrá una mala conciencia por sus errores. Lo peor de este signo es que crees que puedes cumplir con todas las expectativas y controlar las consecuencias, porque no siempre te quedas en el mismo lugar.

Libra

Por mucho que parezca relajado, los Libra saben bien cuándo cometen errores y se sentirán culpables por estas experiencias. En esos momentos, comienza a actuar para cambiar las circunstancias o alejarse lo más posible de los recuerdos, pero el miedo a volver a equivocarse suele permanecer por un tiempo considerable.

Escorpio

Cuando Escorpio comete un error, puede actuar de manera muy misteriosa y disimularlo bien, pero se quedará con la culpa que lo destroza por dentro. Se sentirá menos honrado y, por mucho que se esfuerce por olvidar, tiende a estar emocionalmente muy afectado.

Capricornio

Capricornio es un perfeccionista y no le gusta admitir que él también comete errores. Entonces, cuando pierde la pelota en las relaciones, cultivará una culpa que no desaparece fácilmente. Este signo tiende a tener dificultades para perdonar a los demás y a sí mismo.